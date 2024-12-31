Hedef: Vatandaşları Korkutarak Maddi ve Psikolojik Zarar Vermek

Bu dolandırıcılık yöntemiyle vatandaşlara, “icra takibi başlatılacağı” veya “arabuluculuk dosyanızın son günü” gibi tehditkar mesajlar gönderiliyor. Dolandırıcılar, genellikle resmi kurum veya hukuk bürosu adı kullanarak mesajlarını güvenilir göstermek için resmi bir dil tercih ediyor. Mağdurların belirtilen numaraları araması veya şüpheli bağlantılara tıklaması istenerek hem maddi hem de psikolojik zararlar veriliyor.

Mağdurların Şikayetleri Artıyor

Şikayetvar’a ulaşan şikayetler, dolandırıcıların yöntemlerini ortaya koyuyor:

Sahte hukuki tehditler: Vatandaşlara icra takibi veya dava dosyası gibi korkutucu mesajlar gönderiliyor.

Vatandaşlara icra takibi veya dava dosyası gibi korkutucu mesajlar gönderiliyor. Gerçekçi görünümler: Hukuk bürosu veya avukat isimleri eklenerek mesajların inandırıcılığı artırılıyor.

Hukuk bürosu veya avukat isimleri eklenerek mesajların inandırıcılığı artırılıyor. Hedef odaklı numaralar: Mağdurların belirli numaralarla iletişim kurması sağlanarak sahte bir çözüm süreci kurgulanıyor.

Bir mağdur, gelen mesajda “arabuluculuk dosyanız tarafımıza iletilmiştir” ifadesinin yer aldığını, mesajdaki numarayı aradığında kendisine 92 bin TL’lik ceza ödemesi gerektiğinin söylendiğini belirtti. Ancak e-Devlet ve UYAP üzerinden yaptığı kontrolde böyle bir dosya olmadığını fark ederek durumu ilgili makamlara bildirdi.

Vatandaşlara Önemli Uyarılar

Uzmanlar ve Şikayetvar platformu, dolandırıcılara karşı vatandaşlara şu önerilerde bulunuyor:

Mesajlara şüpheyle yaklaşın: Resmi kurumlar SMS yoluyla hassas bilgi talep etmez. Gelen mesajları dikkatle inceleyin. Resmi kurumlara danışın: E-Devlet veya ilgili kurumlarla doğrudan iletişime geçerek durumun doğruluğunu kontrol edin. Şüpheli mesajları engelleyin: Operatörünüze şikayette bulunarak bu tür numaraların engellenmesini sağlayın. Hukuki yardım alın: Maddi kayıplar yaşandıysa, savcılıklara başvurarak yasal süreci başlatın.

Farkındalık Artırılması Gerekiyor

Şikayetvar yetkilileri, bu tür dolandırıcılıklara karşı farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekerek, “Toplumda bu konuda bilgi paylaşımı yaparak dolandırıcıların mağduriyet yaratmasının önüne geçebilirsiniz” dedi.

Vatandaşlar Harekete Geçmeli

Dolandırıcılıkla mücadelede farkındalığın önemi büyük. Gelen tehditkar mesajların korkutucu etkisine kapılmamak ve hukuki bilgi sahibi olmak, bu tür sahtekarlıkların önlenmesinde kilit bir rol oynuyor. Yetkililer, bu tür dolandırıcılıkların sadece bireysel değil, toplumsal bir tehdit oluşturduğunu vurguluyor.