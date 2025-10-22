Danıştay: Erken Emeklilik Talep Üzerine Olur, Resen Uygulanamaz

Danıştay 12. Dairesi’nin verdiği kararda, erken emeklilik hakkının tamamen isteğe bağlı olduğu vurgulandı. Kararda, “Erken emeklilik hakkı, kişinin kendi talebi üzerine kullanılabilecek istisnai bir haktır. İlgilinin talebi olmadan resen emekliye sevk edilmesi hukuken mümkün değildir.” ifadelerine yer verildi.

Yüksek mahkeme, erken emeklilik düzenlemesinin çalışanların lehine tanınan bir hak olduğunu hatırlatarak, bu düzenlemenin çalışan aleyhine olacak biçimde yorumlanamayacağını belirtti.

EYT Düzenlemesi Nasıl Uygulanmalı?

Danıştay’ın kararı, EYT kapsamında kamu kurumlarında yaşanan uygulamalara da emsal niteliği taşıyor. Karara göre, EYT şartlarını sağlayan çalışanlar ancak kendi talepleri doğrultusunda emekli olabilecek. Kurumların, çalışan talebi olmadan resen emeklilik işlemi yapması hukuka aykırı sayılacak.

Sendikadan Değerlendirme

Eğitim-Bir-Sen yetkilileri, Danıştay’ın kararının benzer mağduriyetlerin önüne geçeceğini belirtti. Sendika, EYT kapsamında birçok çalışanın isteği dışında emekliye sevk edildiğini ve bu kararın binlerce kamu çalışanı için emsal teşkil edeceğini vurguladı.

Kararın Önemi

Danıştay’ın bu kararı, EYT uygulamasında kamu idarelerine “talep olmadan emeklilik olmaz” mesajı verirken, çalışanların isteğe bağlı emeklilik hakkını da hukuken güvence altına almış oldu.