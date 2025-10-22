Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Video Mesaj

Kongrenin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programa gönderdiği video mesajında organizasyonun hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, “Bu önemli programın düzenlenmesinde emeği geçen Valiliğimize, belediyemize, Rize Dernekler ve Vakıflar Birliğimize ve ismimizi taşıyan üniversitemize gönülden teşekkür ediyorum. Karadeniz’in parlayan yıldızı Rize’de böylesine uluslararası bir etkinliğin düzenlenmesi son derece anlamlı. Zirvemizin, İyidere Lojistik Limanı ve yakında faaliyete geçecek Organize Sanayi Bölgesi ikinci etabı başta olmak üzere birçok alanda yeni iş birliklerinin kurulmasına vesile olacağına inanıyorum,” ifadelerini kullandı.

Rize Ekonomisine Yeni Ufuklar

Kongrede konuşan Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği (RİDEVA) Başkanı Recep Albayrak, etkinliğin Rize’nin ticaretine ve ekonomisine önemli katkılar sunmayı hedeflediğini söyledi.

Albayrak, “Rize’ye yapılan devasa yatırımların meyvelerini almaya başladık. İyidere Lojistik Limanı, Türkiye’nin en büyük 4. limanı olacak ve 1,5 yıl içinde tamamlanacak. Havalimanımız hizmete girdi, şehir hastanemiz önümüzdeki yıl tamamlanıyor. Orta koridor demiryolu hattı ve Sarp-Samsun demiryolu projeleri de hızla ilerliyor. Bu projeler, Rize’nin çay ekonomisini, turizmini ve dış ticaret potansiyelini güçlendirecek,” dedi.

Yatırım ve Dijital Dönüşüm Vurgusu

Bu yılki zirvenin ana teması olarak, İyidere Endüstriyel Gelişim Bölgesi kapsamında ikinci etap OSB yatırım fırsatlarının tanıtılması ve teşvik olanaklarının anlatılması belirlendi. Kongrede ayrıca dijital ekonomi, yerel ticaretin geliştirilmesi, uluslararası ticaret ağlarının genişletilmesi ve sürdürülebilir büyüme konularında oturumlar düzenleniyor.

Albayrak, “İlk kez düzenlememize rağmen planladığımız organizasyonun yüzde 95’ini hayata geçirdik. Gelecek yıl Rize’ye daha büyük bir uluslararası ekonomi zirvesi kazandırmayı hedefliyoruz,” diyerek sözlerini tamamladı.