2023 yılından bu yana dünya devi PSA Group bünyesinde yer alan ve kimya lojistiğinde Türkiye’nin öncü şirketlerinden biri olan Alışan Lojistik, çeşitlilik ve kapsayıcılığın artırılması amacıyla kurulan Women in Logistics (WIL) konsorsiyumunun yönetim kuruluna katıldı. Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan, bu önemli oluşumda yer alan ilk Türk temsilci ve ilk Türk kadın lider olarak dikkat çekiyor.

Türkiye’den İlk Temsil

Başta dünyanın önde gelen kimya şirketlerinden Dow olmak üzere, sektörün birçok büyük oyuncusunun da kurucu olarak yer aldığı; ayrıca Avrupa’nın en büyük entegre lojistik şirketlerinden H. Essers, Avrupa Kimyasal Taşımacılar Birliği (ECTA) ve Avrupa Kimya Sanayicileri Konseyi (Cefic) desteğini alan WIL, kimya lojistiğinde kadın-erkek dengesini artırmayı ve kapsayıcı bir iş ortamı yaratmayı hedefliyor. Bugüne kadar Türkiye’den hiçbir temsilcinin yer almadığı bu platforma Damla Alişan’ın katılımı hem ülkemiz hem de sektör adına bir ilk niteliği taşıyor.

Damla Alışan: “Kadın liderliği iş dünyasında gerçek bir dönüşüm gücü”

Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada “Kadınların lojistik sektöründe daha görünür ve etkin olması yalnızca bir eşitlik meselesi değil, aynı zamanda iş dünyasının geleceği için stratejik bir gerekliliktir. WIL yönetim kurulunda yer almak hem Türkiye’yi hem de şirketimizi bu dönüşümde temsil etme fırsatı sunuyor. Amacımız, kimya lojistiğinde daha kapsayıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmektir.” dedi.

Kimya Lojistiğinde Güçlü Ses

Alışan Lojistik, 40 yılı aşan tecrübesiyle kimya lojistiğinde Türkiye’nin en güçlü oyuncularından biri. Şirket, WIL çatısı altında; üst yönetimden saha operasyonlarına kadar her seviyede kadın-erkek dengesini geliştirmeyi amaçlayan çalışmalara aktif katkı sunacak. WIL’in temel yaklaşımı, hem yönetim kadrolarının dönüşümünü teşvik etmek (top-down), hem de çalışanlardan gelen fikir ve girişimlere destek vermek (bottom-up). Ayrıca üyeler arasında iyi örnekleri paylaşarak iş birliğini artırmayı (inside-out) ve kamuoyunda daha kapsayıcı politikalar için farkındalık yaratmayı (outside-in) hedefliyor. Alışan Lojistik de bu ilkeler doğrultusunda, sektörün daha adil, yenilikçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için projelere katkı sunmayı planlıyor.