Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katıldığı törende, hem Azerbaycan Mahallesi’nin açılışı hem de çeşitli illerde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından tamamlanan 49 bin 56 konut ve iş yerinin kura ve anahtar teslimleri gerçekleştirildi. Böylece bugüne kadar teslim edilen konut sayısı 250 bini aştı.

“Türkiye-Azerbaycan Kardeşliğinin En Somut Göstergesi”

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremleri “asrın felaketi” olarak nitelendirerek, bu süreçte Azerbaycan’ın sergilediği dayanışmanın asla unutulmayacağını vurguladı. Erdoğan, “Türkiye ile Azerbaycan arasındaki gelecek birliğinin en somut örneklerinden biri, bugün açılışını yaptığımız konutlardır. Azerbaycan, felaketin haberini alır almaz ‘Seninleyim Türkiye’ diyerek yardım eli uzattı. İlham kardeşim ve kıymetli refikaları Mehriban Hanım’ın destekleri bizler için çok kıymetlidir” dedi.

Depremlerde hayatını kaybeden 53 bin 735 vatandaşı rahmetle anan Erdoğan, Kahramanmaraş’ta sadece 12 bin 796 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Rabbim bizlere bir daha böyle bir acı yaşatmasın” dedi.

Tarihi Alanlar Aslına Uygun Şekilde Yeniden Ayağa Kalkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece konut değil; sosyal donatı alanları, altyapı projeleri ve tarihi çarşıların da yeniden inşa edildiğini vurguladı. Kahramanmaraş Kapalı Çarşı’dan Hatay Uzun Çarşı’ya, Malatya’daki Bakırcılar Çarşısı’ndan Adıyaman’daki tarihi kent meydanına kadar birçok kültürel mirasın restorasyonunun sürdüğünü kaydeden Erdoğan, bu projelerin şehirlerin geleceğine umut olacağını ifade etti.

Yıl Sonuna Kadar 453 Bin Konut Hedefi

Deprem bölgesinde yürütülen inşa çalışmalarının ölçeğine dikkat çeken Erdoğan, “Hiçbir ülke bu denli büyük bir afetin altından bu hızla kalkamazdı. Eylül ayında teslim edilen konut sayısını 100 bine, ekimde 155 bine, kasımda 200 bine çıkardık. Bugün bu sayı 250 bini geçti. 2025 yılı sonunda hedefimiz toplamda 453 bin bağımsız bölümü tamamlamak” diye konuştu.

“Deprem Bölgesine 2 Trilyon Liralık Yatırım Yapıldı”

Erdoğan, bugüne kadar deprem bölgesine 2 trilyon liranın üzerinde yatırım yapıldığını belirterek, 2025 yılı bütçesinde 584 milyar liralık ek kaynak ayrıldığını duyurdu. Muhalefeti eleştiren Erdoğan, “Biz yirmi üç yıldır olduğu gibi yine sadece işimize bakıyoruz. Onlar konuşuyor, biz inşa ediyoruz” dedi.

Aliyev: “Türkiye’nin Yanında Olmak Kardeşlik Borcumuzdur”

Törende konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, Azerbaycan halkının depremin acısını kendi acısı gibi hissettiğini belirtti. Türkiye’nin yanında olmanın kardeşlik borcu olduğunu vurgulayan Aliyev, “Azerbaycan ekipleri depremin hemen ardından bölgede aktif rol aldı. Bugün burada kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte Azerbaycan Mahallesi’nin açılışını yapmak bizler için büyük bir onur. Türkiye ve Azerbaycan, iyi günde de kötü günde de daima yan yanadır” dedi.

Aliyev ayrıca, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi’ne atıfta bulunarak, iki ülkenin müttefiklik seviyesinde ilişkiler yürüttüğünü vurguladı: “Bu birlik sadece bizim halklarımız için değil, bölge ve dünya barışı için de güçlü bir semboldür.”

Kardeşlikle Örülen Şehirler

Bugünkü tören, sadece konutların teslimi değil, aynı zamanda iki kardeş halkın dayanışmasının, ortak hafızasının ve geleceğe uzanan işbirliğinin bir nişanesi olarak kayda geçti. Türkiye’nin dört bir yanında yeniden ayağa kalkmaya çalışan şehirler, kardeşlik ruhuyla örülen bu yeni mahallelerle yeniden can buluyor.