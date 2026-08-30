Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Milli Savunma Üniversitemizin prestiji küresel ölçekte yıldan yıla artıyor. Savunma sanayinde aynı şekilde karada, havada, denizde ve uzayda kritik sistemlerimizi kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende mezunları, 'Merhaba Harbiyeliler' diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Girne'den Mersin'in Taşucu ilçesine seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisine ilişkin, 'Bugün Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla iş birliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık. Bu çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Buradan bir kez daha kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum' ifadelerini kullandı.

'Büyük zaferin 104'üncü yılı kutlu olsun'

Harp okullarında eğitimlerini tamamlayan teğmenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Harp okullarımızın diploma alma ve sancak devir teslim töreninde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarımızda aldıkları askerî ve akademik eğitimleri alınlarının akıyla tamamlayan teğmenlerimizi tebrik ediyorum. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de mezuniyet törenimizi yine çok özel bir ayda, çok anlamlı bir haftada, çok müstesna bir günde icra ediyoruz. Ağustos ayının son haftası, yani Zafer Haftamız, tarihimizin en şanlı sayfalarına imza attığımız bir zaman dilimidir. Ordu millet olarak cihana ün salan Türk milleti, Malazgirt'te taarruz ederek yazdığı şanlı destanı 851 yıl sonra Dumlupınar'da tarihe geçen bir vatan müdafaasıyla yeniden kaleme almıştır. 1071'de alınan vatan tapusu, 1922'deki şanlı direnişle bir kez daha müseccel olmuştur. Kahraman ordumuzun milletimizle omuz omuza vererek kazandığı büyük zaferin 104'üncü yılı kutlu olsun' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Zafere giden yolları ilmek ilmek dokuyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Büyük Millet Meclisimizin muhterem üyelerini ve ordumuzun tüm neferlerini bugün bir kez daha minnetle yad ediyorum. Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim destanlarımız yalnızca kanla değil, şanla ve şerefle yazılır. Şan ve şeref, özellikle de cenk meydanlarında bizim alametifarikamızdır. Bin yıldır bu vatan uğruna, bu aziz millet uğruna, ezanımız, bayrağımız, millî ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden, kanlarını şanla ve şerefle bu millet için döken tüm şehit ve gazilerimize Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.'

'Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerine çelikten bir yumruk indirdik'

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10'uncu yıl dönümünün idrak edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu sene aynı zamanda ordumuzun bir başka destanı olan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10'uncu yıl dönümünü de idrak ediyoruz. Suriye'de ülkemizin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı başlattığımız Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerine çelikten bir yumruk indirdik. Fırat Kalkanı Harekatı'nda ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi de rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Son olarak sizlerin şahsında tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Aynı şekilde Peygamber Ocağımızın tüm mensuplarının ve ailelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun diyorum' ifadelerini kullandı.

Toplam bin 276 teğmen diploma aldı

Harp okullarından toplam bin 276 teğmenin mezun olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

'Bugün harp okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin mezuniyet sevinçlerine aileleri ve komutanlarıyla birlikte bizler de ortak oluyoruz. Kara Harp Okulumuzdan 807, Deniz Harp Okulumuzdan 271, Hava Harp Okulumuzdan 198 öğrenci olmak üzere toplam bin 276 teğmenimiz birazdan diplomalarını alacak. Dost ve kardeş ülkelerden gelen 141 misafir askerî personel de bugün mezun olacak. Böylece 2016'dan bugüne harp okulları mezunu sayımız, bin 229'u misafir olmak üzere toplamda 22 bin 540'a yükselmiş oluyor. Dereceye girenler başta olmak üzere harp okullarımızdan başarıyla mezun olan tüm öğrencilerimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Ordumuzda üstleneceğiniz görevlerde hepinize şimdiden üstün başarılar diliyorum. Ülkemizde, hudutlarımızda, bölgemizde ve yurt dışında yapacağınız vazifelerle devletimize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize önemli hizmetlerde bulunacağınızdan şüphe duymuyorum. Şehitlerimizin biricik emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, bayrağımızda sembolleşen değerlerimizi, devletimizin kuvvet ve kudretini şanına yaraşır şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum.'

'Ordumuzun gücünü sizler artıracaksınız'

Mezunlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sevgili evlatlarım, şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Sizler 2 bin 235 yıllık şanlı mazisiyle Türk ordusunun mensuplarısınız. Sizler şehit ve gazilerimizden devraldığınız Peygamber Ocağımızın sancağını sahada yazacağınız yeni destanlarla yüceltip sizden sonrakilere gururla devredecek kahraman Türk subaylarısınız. Ordumuzun gücünü sizler artıracaksınız. Ordumuzun kapasitesini, nüfuzunu, etki sahasını sizler büyüteceksiniz. Ülkemiz başta olmak üzere dünyanın farklı köşelerinde barış, güven, huzur ve istikrarı sizler tesis edecek, mazlum ve mağdurların yardımına sizler koşacaksınız. Sizlere çok ama çok güveniyor, her birinizle ülkem adına kıvanç duyuyorum. Sizleri yetiştiren anne ve babaları aynı şekilde gönülden tebrik ediyorum. Bilgi ve deneyimleriyle sizleri eğiten, donatan, hayata ve mesleğe hazırlayan komutanlarınıza, hocalarınıza bilhassa tebriklerimi iletiyorum' diye konuştu.

Misafir öğrencilere de başarı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Misafir öğrencilerimize de kendi ordularında, kendi birliklerinde alacakları görevlerde ayrıca başarılar temenni ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yapacakları katkılardan ötürü kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde dost ve müttefik ülkelerle yapacağımız ortak faaliyetlerde 'Barış için ittifak ve ittihat' vizyonumuzun geliştirilmesinde kardeşlerimizin çok önemli roller üstleneceklerine inanıyorum' dedi.

Meslek yüksek okullarından 2 bin 48 astsubay mezun oluyor

Astsubay meslek yüksek okullarındaki mezuniyetlere ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulumuzun öğrencileri bu sabah tertip edilen törenle mezun oldular. Yarın da inşallah Balıkesir, Yalova ve İzmir'de düzenlenecek merasimlerle Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksek Okullarımızda okuyan öğrencilerimiz diplomalarını alacak. Böylelikle bu sene meslek yüksek okullarımızdan 69'u misafir öğrenci olmak üzere toplam 2 bin 48 astsubayımız mezun oluyor. Bu evlatlarımızı da yürekten tebrik ediyor, her birine yeni vazifelerinde Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum' ifadelerini kullandı.

'O şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri temizlemeyi başardık'

Milli Savunma Üniversitesinin 10'uncu kuruluş yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

'Bu sene aynı zamanda Milli Savunma Üniversitemizin 10'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. 15 Temmuz ihanetinin ardından askerî eğitim veren tüm okullarımızı tek çatı altında toplamak için Milli Savunma Üniversitemizi kurduk. 10 yıllık süre zarfında o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri hem ordumuzdan hem de askerî okullarımızdan temizlemeyi başardık. Kuruluşundan bugüne toplam 67 bin 464 subay, astsubay ve kursiyer subay üniversitemizin uhdesindeki askerî okullardan mezun oldu. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Birçok Avrupa ülkesi harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarının kontenjanlarını dahi dolduramazken Allah'a hamdolsun Milli Savunma Üniversitemize bu sene tam 120 bin başvuru yapıldı. Harp okullarımıza yönelik bu ilgi, Milli Savunma Üniversitemizin askerî eğitimde ulaştığı yüksek standardın da önemli bir göstergesidir.'

'Ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un ardından Türk ordusunu ve Milli Savunma Üniversitesini hedef alanların olduğunu belirterek, 'Biz tüm bu başarıları elde ederken birileri de 15 Temmuz sonrasında ordumuzu yıpratmak için planlar yapıyor, üniversitemize saldırıyordu. 'Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz' diyerek fitne peşinde koşanlara cevabımızı, sahada vatan evlatlarının, meydanlarda ise devlet, millet ve memleket âşıklarının yazdığı destanlarda verdik. Allah'a şükürler olsun ki ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Milli Savunma Üniversitemizin prestiji küresel ölçekte yıldan yıla artıyor. Savunma sanayinde aynı şekilde karada, havada, denizde ve uzayda kritik sistemlerimizi kendi imkânlarımızla üretebiliyoruz' dedi.

'Savunma sanayinde artık sadece kendimizle yarışıyoruz'

TEKNOFEST Mavi Vatan'a değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İşte en son 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanemizde düzenlediğimiz TEKNOFEST Mavi Vatan'da kendi kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz teknolojileri bir kez daha gururla izledik. Savunma Sanayii Başkanlığımız şu anda hacmi 100 milyar doları aşan tam bin 468 projeyi aynı anda yürütüyor. Yerlilik oranını yüzde 82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayinde deyim yerindeyse artık sadece kendimizle yarışıyoruz' diye konuştu.

Türkiye'nin artık farklı bir konumda bulunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Savunma sanayii ve askerî caydırıcılık başta olmak üzere Türkiye'nin her alanda katettiği mesafeyi görmek istemeyenlere şunu hatırlatmak isterim. 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye'yle boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir. Türkiye artık bunları kale alacak, bunların hezeyanlarını dikkate alacak bir ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi ve devletimizi hedef alanlar bunu çok ama çok iyi anlamalıdır' ifadelerini kullandı.

'Meslek hayatınız boyunca millî iradenin rehberliğinde hizmet edeceksiniz'

Ordunun saflarına katılacak mezunlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

'Ordumuzun saflarına katılacak siz evlatlarıma Gazi Mustafa Kemal'in şu sözlerini özellikle aktarmak istiyorum: 'Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en zor şartlar içinde dünyanın takdirine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı. Komutanız altında bulunan ordular, kahramanlığına güvenilir ordulardır. Bu ordular tarihte emsali görülmemiş kahramanlıklar, fedakârlıklar göstermiştir. Şanlı zaferler kazanmıştır. Millet ve memleketin minnet ve şükranına hak kazanmıştır.' Ben de siz genç kardeşlerimin devletimize, milletimize ve göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimize uzun yıllar boyunca büyük katkılar yapacağınıza yürekten inanıyorum. Meslek hayatınız süresince Anayasamız ve kanunlarımız çerçevesinde, millî iradenin rehberliğinde demokrasimize, milletimize ve devletimize başarıyla hizmet edeceğinizden şüphe duymuyorum. Bizler de sizin yanınızda olmaya, size her türlü desteği sunmaya inşallah kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.'

Devre birincileri diplomalarını Erdoğan'ın elinden aldı

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Levent Sabahattin Güldağı'nın da konuşma yaptığı törende, MSÜ Kara Harp Okulu dönem birincisi Ahmet Burak Değirmenci yeni teğmenlere mezuniyet andını yaptırdı.

Mezuniyet andının ardından Kara Harp Okulu dönem birincisi Ahmet Burak Değirmenci ve Hava Harp Okulu dönem birincisi Meriç Akın, yaş kütüğüne dönem yıldızı ve plaketini çaktı. Deniz Harp Okulu devre birincisi Cihan Gülütaze ise Deniz Harp Okulu Mezuniyet Zinciri'ne 253'üncü baklayı yerleştirmek üzere kaloma verdi.

Kara Harp Okulu devre birincisi Ahmet Burak Değirmenci, Deniz Harp Okulu devre birincisi Cihan Gülütaze ve Hava Harp Okulu devre birincisi Meriç Akın diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Dereceye giren diğer öğrencilere ise diplomalarını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları verdi.

Dereceyle mezun olan misafir teğmenler ile diğer mezunların da diplomalarını almalarının ardından sancak devir teslimi gerçekleştirildi. Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarının komutanları tarafından sancaktar ve sancak muhafızlarına kılıç ve diploma verilmesinin ardından mezunlar 100. Yıl Marşı'nı okudu ve tören geçişi yaptı.