Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Eskişehir Aile Pikniği ve Genişletilmiş 100. İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Bakan Bayraktar, 'İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde biz Akkuyu'dan nükleerden ilk elektriği üreteceğiz ve Türkiye nükleer lige çıkan ülkelerden biri haline gelecek' dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı organizasyonunda Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen 3. Geleneksel Aile Pikniği ve Genişletilmiş 100. İl Danışma Meclisi Toplantısı yoğun iştirakle gerçekleştirildi. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Eskişehir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen programa; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, milletvekilleri, geçmiş dönem il başkanları, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin petrol, doğal gaz ve nükleer enerji alanında hayata geçirdiği mega projeler ile enerji vizyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

'2028 yılında hanelerimizin yüzde 80'inin ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz'

Türkiye'nin doğal gaz altyapısında ve açık deniz aramalarında devrim niteliğinde adımlar attığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Türkiye, dünyanın etrafını neredeyse 5 kat dolaşacak kadar boru hattını yer altında inşa etti; 220 bin kilometrenin üzerinde boru hattıyla 81 ilde, 980 yerleşim yerinde artık doğal gazımız var. Ancak biz 10 yıl önce kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle Akdeniz ve Karadeniz'de aramalara başladık. Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda yerin altındaki doğal gazı çıkardık ve şu an Eskişehir dahil Türkiye'deki 4 milyon hanede kendi gazımızı kullanır hale geldik. 2026 yılı sonunda bu rakam 8 milyon haneye, 2028 yılında ise 16-17 milyon haneye çıkacak. Yani neredeyse hanelerimizin yüzde 80'inin ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz. Somali'de petrol arayan, Kerkük petrollerine ortak olan, Libya'da, Pakistan'da faaliyet gösterebilen mühendislerimiz ve kabiliyetimiz var' dedi.

'Gabar'da bugün 83 bin varilin üzerinde günlük petrol üretiyoruz'

Terörden temizlenen bölgelerin Türkiye'nin üretim üssü haline geldiğine dikkat çeken Bakan Bayraktar, 'Terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu Gabar'da gösterdik. 2021 yılı Eylül ayında Gabar'da, dağların altındaki petrolü keşfettik ve Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfini yaptık. Bugün Gabar'da günde 83 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz. Hem ithalatımızı azaltıyoruz hem de o bölgede 3 bin 500-4 bin gencimize istihdam sağladık. Terörden temizlenen bu bölgelerde artık gençlerimiz geleceğe umutla bakıyor. İnşallah terörsüz Türkiye hedefini tamamen gerçekleştirdiğimizde refahımız daha da yükselecek' diye konuştu.

'Önümüzdeki birkaç ay içerisinde Akkuyu'dan ilk elektriği üreteceğiz'

Nükleer enerjinin Türkiye'nin geleceği için stratejik bir zorunluluk olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, '2026 yılı Türkiye'nin nükleer tarihinin 70. yılı. Dünyada 31 ülkede 400'ün üzerinde nükleer santral varken 'bize tehlikeli' diyerek karşı çıktılar. Akkuyu'da 4 reaktörün inşası sürüyor. İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde Akkuyu'dan ilk elektriği üreteceğiz ve Türkiye nükleer lige çıkan ülkelerden biri haline gelecek. Enerjideki dışa bağımlılığı bitirdiğimizde, her yıl dışarıya ödediğimiz on milyarlarca dolar hazinemizde kalacak ve ekonomimiz çok daha güçlü hale gelecektir' ifadelerini kullandı.

'Dede Korkut Parkı Eskişehir'indir'

Toplantıda konuşan ve kente kazandırılan kamu yatırımları ile yerel yönetime yönelik değerlendirmelerde bulunan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise, 'Dede Korkut Parkı'nda milletimizle kurduğumuz bu sofranın bazı çevreleri rahatsız ettiğini görüyoruz. Buradan bir kez daha açıkça söylüyoruz: Dede Korkut Parkı Eskişehir'indir. Ramazan ayında iftarın, milli maçta ortak sevincin, bayramlarda coşkunun adresi olması bu şehre yakışır. Kamuya açık ve ücretsiz etkinliklerimizi sorgulayanlara soruyorum; AKM'de yaptığınız programların tahsis ve ödeme belgeleri nerede? Şehri yönetenler hangi yeni meydanı, hangi etkinlik alanını ya da trafiği rahatlatacak hangi kavşağı kazandırdı? Biz eser üretmeye devam ediyoruz. Seyitgazi Kırka'daki lityum karbonat ve pentahidrat yatırımları ile Beylikova'daki nadir toprak elementleri projesini kapsayan üç büyük yatırımın toplam değeri yarım milyar dolara ulaşıyor. Kocakır'da 1796 konutluk yeni yaşam alanını takip ediyoruz, Şehir Hastanemize 20 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi kazandırıldı. Eskişehir-İstanbul YHT hattımız ise 12 yılda 63 milyon yolcuya hizmet verdi' şeklinde konuştu.