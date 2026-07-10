Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'NATO'ya Ankara'da başarı ile ev sahipliği yaptık. İttifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık. Mevcut gündeme dair değerlendirmelerimizi müttefiklerimiz ile paylaştık. Hangi teşkilata üye olursak olalım içinde olduğumuz coğrafyada alnımız ak, başımız dik olmak için güçlü olmalıyız. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden taviz veremeyiz. İç kalemizi sağlam tutacağız, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken kardeş ve kaderdaş olduğumuzu unutmayacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenilevent Kampüsü'nde düzenlenen 16'ncı Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi'nin mezuniyet törenindeki konuşmasına katılımcıları selamlayarak başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tüm subaylarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biraz önce diplomalarını alan subaylar kurmay unvanı ile TSK'mıza, devletimize yüksek vazife şuuru ile hizmet edecekler. Türk ordusunun en güçlü vasıflarından biri olan kurmay akla bilgi ve kabiliyetleri ile öyle inanıyorum ki en güçlü katkıları yapacaklar. Allah, ayağınıza taş değdirmesin, sizleri her türlü tehdit ve tehlikeden muhafaza eylesin. 26 farklı ülkeden gelerek burada modern, kapsamlı ve nitelikli eğitimler alan misafir askerlerimizi de aynı şekilde canı gönülden kutluyor, üstlenecekleri görevler ile ülkelerimiz arasındaki dostluk dayanışma ve iş birliklerini daha da geliştireceklerine yürekten inanıyorum. Subaylarımızı titizlikle eğiten komutan ve hocalarımıza takdir ve tebriklerimi iletiyorum. Şehitlerimizin tamamını yad ediyorum. Milletimizin hürriyet abideleri olan aziz şehitlerimiz, destanlaşan mücadeleleri ve hatıraları ile yolumuzu aydınlatmaya devam edecekler. Milli ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını ortaya koyan gazilerimize şükranlarımı sunuyor hepsine hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum' şeklinde konuştu.

'Vatanına aşkla bağlı, donanımlı, vicdanlı, özgüven ve sorumluluk sahibi subay ve astsubayların yetiştiği bu ocak iftihar kaynağıdır'

31 Temmuz'da MSÜ'nün 10. kuruluş yıl dönümünü idrak edeceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, '10 yılda MSÜ küresel ölçekte en seçkin eğitim kurumlarımızdan biri haline geldi. Vatanına, milletine, devletine aşkla bağlı, donanımlı, vicdanlı, özgüven ve sorumluluk sahibi subay ve astsubayların yetiştiği bu ocak iftihar kaynağıdır. Askeri kültürün gelişimine yönelik çözümleri ile üniversitemiz hayati bir misyonu yerine getirmektedir. Değerli rektörümüzün ve yöneticilerimizin şahsında Milli Savunma Üniversitemizin sivil asker eğitimci kadrosunu ve bu ailenin tüm mensuplarını tebrik ediyorum. Hükümet olarak kurulduğu günden beri üniversitemizin yanında olduk. Subaylarımızın daha yüksek standartlarda eğitim alması için fiziki ve teknik altyapıların ihtiyaç karşılaması noktasında ayrı bir hassasiyet taşıdık. Bundan sonra daha da güçlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız' dedi.

'Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor'

Savaşların artık sadece cephelerde verilmediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları ile birlikte yürütülüyor. Kamikaze dronlarla kritik alt yapılar, enerji nakil hatları ve ticaret güzergahları hedef alınıyor. İnsansız hava ve deniz araçlarının sonuca doğrudan etki ettiği yapay zeka merkezli yazılımların harekatın seyrini değiştirdiği yeni bir denklem ile karşı karşıyayız. Keskin değişimlerin sıradanlaştığı dönemi yaşıyoruz. Yapay zeka hayatın her alanını derinden etkiliyor. Savunma ve güvenlikte bu dönüşümü net şekilde gözlemliyoruz. Klasik harp ortamlarında belirleyici faktörler, kuvvet yoğunluğu ve platform sayısı idi. Bunlara hızlı karar ve destek mekanizmaları eklendi. Keşif ve haber almanın kuvvet çarpanı olduğu bu yeni ortam sevk ve iradesi de her zamankinden daha kritik hale getirdi. MSÜ'de yetişen subaylarımız hem planlama hem sevk ve iradede noktasında eşsiz bir performans ortaya koyuyorlar. Komutanlarımız harp tarihinden edindikleri bilgilerle yeni destanlar yazmaya devam ediyorlar' ifadelerini kullandı.

'Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz de uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Savunma sanayiinde yüzde 82 yerlilik oranına ulaştık. Geliştirdiğimiz ürünleri doğrudan sahada test ediyor, geri bildirimler ışığında sürekli yeniliyor, güncelliyoruz. Mühendislerimiz, yazılımcılarımız, sektörde faaliyet gösteren 4 bine yakın firmamız başarılarına her gün yenilerini ekliyor. Bu ekleme ile birlikte güvenlik birimlerimizi yerli ve milli ekipmanlarımızla son teknolojilere sahip teçhizatlarımızla donatıyoruz. İhracatta çıtayı her geçen gün daha da yükseliyoruz' dedi.

'NATO'ya Ankara'da başarı ile ev sahipliği yaptık'

Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni rekora imza atıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

'Birçok yeniliği harp sahasına ve sanatına biz kazandırdık. Ecdadın mirasına ne güzel şekilde sahip çıkıyoruz. Diyalog kanallarının açık tutulmasında öncü rol üstleniyoruz. Barışın ve huzurun kalıcı olması için her türlü kapıyı zorluyoruz. Uluslararası ittifaklarda çok güçlü varlık gösteriyoruz. NATO'ya Ankara'da başarı ile ev sahipliği yaptık. İttifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık. Mevcut gündeme dair değerlendirmelerimizi müttefiklerimiz ile paylaştık. Hangi teşkilata üye olursak olalım içinde olduğumuz coğrafyada alnımız ak, başımız dik olmak için güçlü olmalıyız. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden taviz veremeyiz. İç kalemizi sağlam tutacağız, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken kardeş ve kaderdaş olduğumuzu unutmayacağız. Ülkemizi yarım asırlık sorundan kurtarmak için yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye ile yeni bir hikaye yazacağız.'

'Türk milleti olarak dünyada başka hiçbir milletle mukayese edilemeyecek ölçüde köklü ve zengin bir askeri birikime sahibiz'

Dünyanın en eski müzesi olan Harbiye Askeri Müzesini 1453'te kurmuş bir millet olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ocak - Haziran dönemi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'a yakın artışla 4 milyar 665 milyon dolara ulaştı. Sadece geçtiğimiz ay 803 milyon değerinde ürün ihraç ettik. Şurası da mühimdir. Risk ve tehditleri doğru okuyabilen, bu sistem ve teknolojileri etkin kullanabilen, farklı platformlardan gelen verileri uygulamaya döken subaylarımız ve askerlerimiz de savunma sanayiinde yakaladığımız bu ivmeyi sahada milli kazanımlara dönüştürmektedir. Kurmay aklın üretim merkezi olan Milli Savunma Üniversitemiz ise yetiştirdiği vatan evlatlarıyla bu kazanımları sürdürebilir kılmaktadır. Türk milleti olarak dünyada başka hiçbir milletle mukayese edilemeyecek ölçüde köklü ve zengin bir askeri birikime sahibiz. Kara Kuvvetlerimiz iki hafta önce 2 bin 235. yaşını kutladı. Dünyanın en eski müzesi olan Harbiye Askeri Müzesini 1453'te kurmuş bir milletiz' diye konuştu.

'Ecdadın mirasına en güzel şekilde sahip çıkıyoruz'

Ecdadın mirasına en güzel şekilde sahip çıktıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz yalnızca bugünkü orduların temelini teşkil eden 10'lu sistemi kuran değil aynı zamanda Hilal taktiğine, asıl derinliğini veren yontma keser taktiğini de dünya savaş literatüren kazandıran bir milletiz. Evcilleştirdiğimiz atları cenk meydanlarında fırtına gibi kullanarak piyade ağırlıklı savaşın konseptini biliyorsunuz biz değiştirdik. İstanbul'un fethiyle bir çağı kapatıp diğerini açarken Sultan Fatih'in döktürdüğü toplarla, karadan yürüttüğümüz gemilerle askeri dehamızın ışıltısıyla yeni bir destan kaleme aldık. Bugün de aynı çizgi de ilerliyor. Ecdadın mirasına en güzel şekilde sahip çıkıyoruz. Gönül coğrafyamızda kanayan yaraları biz sarıyor. Diyalog kanallarının açık tutulmasında öncü roller üstleniyoruz. Barışın ve huzurun kalıcı hale gelebilmesi için her türlü kapıyı zorluyoruz. Aynı şekilde mensubu olduğumuz uluslararası ittifaklarda çok güçlü varlık gösteriyoruz. Biliyorsunuz iki gün önce NATO liderler zirvesine Ankara'da başarıyla ev sahipliği yaptık. Değişen güvenlik şartları ekseninde ittifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık. Mevcut gündeme dair değerlendirmelerimizi müttefiklerimizle paylaştık' ifadelerini kullandı.