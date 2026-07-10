COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rusya temasları kapsamında Rusya Federasyonu İnşaat ve Bölgesel Kalkınmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanı İrek Fayzullin ve Rusya İklim Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev ile görüştü. Bakan Kurum, açıklamalarında 'İki ülkenin kentsel dönüşümden enerji verimli binalara, dijital şehir yönetiminden yeşil altyapıya kadar ortaya koyacağı ortak irade, sadece kendi coğrafyamız için değil tüm dünya için ilham verici bir model olacaktır' dedi.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya geldi. Bakan Kurum Rusya İnşaat ve Bölgesel Kalkınmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Rusya İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanı İrek Fayzullin ve Rusya İklim Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev ile bir araya geldi. Husnullin ile birlikte görüşme öncesi basın açıklaması yapan Bakan Kurum, Türkiye ve Rusya'nın geçmişten gelen tarihi ve köklü bağlarına vurgu yaptı. Bakan Kurum, 'Türkiye ve Rusya, Avrasya coğrafyasının geleceğini tayin eden, köklü tarihi bağlara sahip iki kilit aktördür. Bizim ilişkilerimiz yalnızca iki komşu ilişkisinden ibaret değildir. Enerjiden ticarete, turizmden şehirciliğe kadar uzanan, bölgesel barış ve istikrarın ana omurgasını oluşturan çok boyutlu bir vizyon ortaklığıdır. Liderlerimiz arasındaki bu eşsiz diyalog ve sarsılmaz güven, bu köklü ortaklığı her geçen gün daha da ileriye taşımakta, ortak geleceğimize çok güçlü bir ivme kazandırmaktadır' ifadelerini kullandı.

'Bizler şehirlerimizi kültürümüzle inşa ediyoruz'

İki ülke arasında özellikle şehircilik alanında büyük vizyon ortaklığı olduğunu kaydeden Bakan Kurum, Kahramanmaraş depremlerinin ardından başlatılan Asrın İnşa Seferberliği'ne dikkat çekerek, 'Bizler şehirlerimizi sadece beton ve demirle değil; ortak aklımızla, kültürümüzle ve geleceğe dair umutlarımızla inşa ediyoruz. Bu bakışla 2023'te yaşadığımız 'Asrın Felaketi' dediğimiz depremde de aynı anlayışla şehirlerimizin inşasını yaptık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2 yılda, 11 ilde 455 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Yine o süreçte, dost Rus halkına, hükümetine, ilk yardım elini uzattıkları için de burada bir kez daha teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Kahire'de imzaladığımız şehircilik mutabakatı da aslında bu iş birliğinin en somut göstergelerinden bir tanesi. Hedefimiz, Türkiye'nin devasa kentsel dönüşüm ve yeniden inşa tecrübesiyle Rusya'nın güçlü teknik birikimini tam harmanlayarak yarının akıllı, güvenli, insan odaklı ve işte sizin de ifade ettiğiniz gibi 'yaşam için altyapı' bakışını şehirlerimize bugünden ortaklaşa kurmaktır' ifadelerini kullandı.

'COP31'de Rus dostlarımızın desteğini önemsiyoruz'

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek COP31 Zirvesi'ne ilişkin de konuşan Bakan Kurum, bu süreçte Rusya'nın da desteğini önemsediklerini kaydederek, 'Türkiye olarak Başkanlığını üstlendiğimiz COP31 sürecinde, artık sözden eyleme, uygulamaya geçmek gerektiğini düşünüyor, Antalya'da geleceğimiz için somut kararlar alınması konusunda irademiz olduğunu da burada belirtmek istiyorum. Bu noktada da Rus dostlarımızın desteğini çok önemsiyoruz. İki ülkenin kentsel dönüşümden enerji verimli binalara, dijital şehir yönetiminden yeşil altyapıya kadar ortaya koyacağı ortak irade, sadece kendi coğrafyamız için değil tüm dünya için ilham verici bir model olacaktır' dedi.

Husnullin'den Türkiye'ye övgü

Rusya İnşaat ve Bölgesel Kalkınmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin ise görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Özellikle Türk inşaat sektörünün, Rusya pazarında önemli bir konuma sahip olduğuna vurgu yapan Husnullin, Türk şirketlerin ve Türk müteahhitlerin bölgede başarılı çalışmalara imza attığını kaydetti. Başbakan Yardımcısı Husnullin ayrıca, Türkiye'nin küresel iklim değişikliği ile mücadelede daha aktif bir rol üstlendiğini belirterek, COP31'in sürdürülebilir şehircilik, altyapı, çevre koruma ve iklim değişikliği konularına büyük katkı sağlayacağının altını çizdi.

Rusya iklim temsilcisi ile COP31 görüşmesi

Bakan Kurum, son görüşmesini Rusya İklim Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev ile gerçekleştirdi. COP31 Eylem Gündemi'ni anlatan Bakan Kurum, COP31'in 2035 Küresel Uygulama Hedefleri'nden elektriğin payının yüzde 35'e çıkarılması, binalarda enerji kullanım yoğunluğunun en az yüzde 25 azaltılması, İklim Uygulama Köprüsü ve üretim/imalat sektöründe küresel döngüsel malzeme kullanım oranının en az yüzde 15'e yükseltilmesi gibi başlıklara vurgu yaptı. Bakan Kurum, İklim Dirençli Şehirler konusunda Asrın İnşa Seferberliği'ni ve Hatay'da mayıs ayında düzenlenen toplantının çıktılarını anlattı.

Rusya ile yakın iş birliği vurgusu

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, 'Çevre ve şehircilik alanlarındaki iş birliklerimizi, COP31 sürecine ilişkin önceliklerimizi ve ortak hedeflerimizi değerlendirdik. Bu süreçte Rusya'nın yapıcı katkısını ve yakın iş birliğini önemsediğimizi ifade ettik. Rusya Federasyonu'nun iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm alanlarındaki tecrübesinin COP31 sürecine önemli katkılar sunacağına inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Rusya programı kapsamında Moskova Ulu Camii'nde cuma namazını kılan Bakan Kurum, namazın ardından cemaatle bir araya geldi.