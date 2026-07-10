Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetleri arasında KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda, 97 kilometresi denizde, 4 kilometresi karada olmak üzere bir doğal gaz iletim hattı inşa edeceğiz. Getireceğimiz doğal gazla artık inanıyoruz ki KKTC bir elektrik bolluğuna kavuşacak ve net ihracatçı bir ülke konumuna gelebilecek' dedi.

Türkiye ile KKTC, Akdeniz'in altından doğal gaz boru hattıyla bağlanacak. Türkiye ve KKTC hükümetleri arasında KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı. KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'in ev sahipliği yaptığı imza törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, iki ülke bakanları ile kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı. Mutabakat zaptına ilk imzaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel attı.

'Türkiye ile KKTC arasındaki enerji iş birliğinde yeni bir aşama'

Törende konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile KKTC arasındaki enerji iş birliğinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirtti. Bayraktar, Türkiye ile KKTC arasındaki ortak tarih ve stratejik iş birliğine vurgu yaparak, 'Bugün Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında sarsılmaz bağlarımızı daha da güçlendirecek çok önemli bir projenin ilk somut adımını atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KTKC hükümeti arasında KKTC'ye doğal gaz tedarikine ilişkin mutabakat zaptını imzalamak üzere bir aradayız' dedi.

Türkiye'nin bugüne kadar Kıbrıs Türk halkının enerji arz güvenliğinin sağlanması amacıyla birçok adım attığını ifade eden Bayraktar, 'Geçmişten bugüne Kıbrıs Türkü'nün enerji arz güvenliğinin sağlanması ve ekonomisinin gelişmesi doğrultusunda birçok önemli adım attık. Bugüne kadar toplam 7 mobil elektrik santralini adaya sevk ederek başarıyla konumlandırmalarını gerçekleştirdik. Sorunsuz ve kesintisiz çalışmalarına yönelik bakım faaliyetlerine de destek olmaya devam ediyoruz. Ayrıca Kıbrıs'ın enerji arz güvenliği noktasında ihtiyaç duyduğu sıvı yakıtını kamu şirketlerimiz aracılığıyla son 5 yıldır tedarik ediyoruz. Bundan sonra da Kıbrıs'ın enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik her türlü desteği ve ortaklığı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

'Yaklaşık 101 kilometrelik doğal gaz hattı inşa edilecek'

Enerji arz güvenliğinin günümüzde ekonomik kalkınma, milli güvenlik ve toplumsal refah açısından hayati öneme sahip olduğunu belirten Bayraktar, KKTC'nin artan enerji ihtiyacına yönelik yeni yatırımların hayata geçirileceğini söyledi. Doğal gaz boru hattı projesinin KKTC'nin enerji arz güvenliğinde yeni bir dönemin de başlangıcı olacağını belirten Bayraktar, 'Bugün itibarıyla Türkiye ile KKTC arasında deniz altından geçecek doğal gaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz. Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda, 97 kilometresi denizde, 4 kilometresi karada olmak üzere bir doğal gaz iletim hattı inşa edeceğiz. Anamur'dan başlayıp Teknecik'e gelecek bu doğal gaz hattında iki adet 22 inçlik boru hattı inşası planlanmaktadır' dedi.

Hattın çift yönlü olarak tasarlandığını ifade eden Bayraktar, 'Bu hattı aynı zamanda çift yönlü, yani kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye gazı taşıyacak şekilde dizayn edeceğiz. Türkiye'den adaya, adadan da ileride olabilecek bir gaz kaynağını ülkemize ve oradan Avrupa'ya ulaştırabilecek altyapıyı oluşturacağız' diye konuştu.

Doğal gazın öncelikle elektrik üretiminde kullanılacağını belirten Bayraktar, 'Kuzey Kıbrıs'ın enerji dönüşümünün ve enerji arz güvenliğinin önemli bir parçası olacak bu proje kesintisiz elektrik arzını tesis edecek ve ülkelerimiz arasındaki stratejik iş birliğini daha da güçlendirecektir' ifadelerini kullandı.

'KKTC elektrik bolluğuna kavuşacak'

Türkiye'nin enerji vizyonunun yalnızca doğal gaz altyapısıyla sınırlı olmadığını belirten Bayraktar, elektrifikasyon projeleriyle birçok sektörde dönüşüm hedeflediklerini söyledi. Ekonomide elektrik kullanımının artırılmasının hedeflendiğini belirten Bayraktar, 'Ülkemizin dört bir yanında hayata geçirdiğimiz elektrifikasyon projeleriyle ulaşım başta olmak üzere birçok sektörde elektrik kullanımını yaygınlaştırıyor, enerji verimliliğini artırıyor ve dışa bağımlılığımızı azaltıyoruz. Bu dönüşümün KKTC için de çok önemli fırsatlar taşıdığına yürekten inanıyoruz. Özellikle ulaşım araçlarının elektrikliye dönüşümüyle birlikte elektrik talebinin artacağı aşikardır. Bugün attığımız adım gelecekte büyüyecek elektrik ihtiyacının güvenli ve sürdürülebilir şekilde karşılanmasına katkı sağlayacak, aynı zamanda petrol ve petrol ürünleri ithalatını azaltarak KKTC ekonomisine önemli katkılar sunacaktır' dedi.

Ekonomide elektrifikasyon oranında yüzde 35 hedefi

Türkiye'nin 2035 yılı hedeflerine de değinen Bayraktar, ekonomide elektrifikasyon oranını yüzde 35'e çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, KKTC'nin de benzer bir vizyon doğrultusunda çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Bayraktar, 'Getireceğimiz doğal gazla artık inanıyoruz ki KKTC bir elektrik bolluğuna kavuşacak ve net ihracatçı bir ülke konumuna gelebilecek. Dolayısıyla bu projenin tarihi bir proje olma özelliğini biraz da bu yönüyle sizlere takdim etmek istedim' diye konuştu.

Doğal gaz boru hattı projesinin KKTC için 'asrın projesi' niteliğinde olduğunu ifade eden Bayraktar, 'Kuzey Kıbrıs'ımız için hakikaten asrın projesi olabilecek doğal gaz boru hattının şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Projeye vizyonuyla yön veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Bu vesileyle yaklaşan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nızı kutluyor, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçiklerimize ve mücahitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum' ifadelerini kullandı.