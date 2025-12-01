OECD Ülkeleri Arasında Büyüme Sıralaması

AA muhabirinin derlemesine göre, OECD ülkeleri içinde bu dönemde en hızlı büyüyen ekonomi yüzde 10,5 ile İrlanda oldu. Bunu yüzde 3,9 ile Danimarka ve yüzde 3,8 ile Polonya takip etti. Türkiye ise yüzde 3,7 büyüme oranıyla 4. sırada yer aldı.

Kolombiya yüzde 3,6 ile Türkiye’nin hemen ardından gelirken, Japonya, Finlandiya ve Meksika ekonomisi aynı dönemde küçülme yaşadı. Japonya yüzde 1,8 daralma ile OECD ülkeleri arasında ekonomisi en çok küçülen ülke oldu.

OECD Ülkeleri Büyüme Oranı (%) İrlanda 10,5 Danimarka 3,9 Polonya 3,8 Türkiye 3,7 Kolombiya 3,6

G20 Ülkeleri Sıralamasında Türkiye

Türkiye, G20 ülkeleri arasında da dikkat çekici bir performans sergileyerek yüzde 3,7 büyüme ile 5. sırada yer aldı. Bu dönemde G20’nin en hızlı büyüyen ekonomisi yüzde 8,2 ile Hindistan olurken, Endonezya yüzde 5,04, Suudi Arabistan yüzde 5 ve Çin yüzde 4,8 büyüme kaydetti.

G20 Ülkeleri Büyüme Oranı (%) Hindistan 8,2 Endonezya 5,04 Suudi Arabistan 5 Çin 4,8 Türkiye 3,7

Ekonomi uzmanları, Türkiye’nin istikrarlı büyüme performansının uygulanan ekonomik programlar ve reformların etkisiyle devam ettiğini belirtiyor. Özellikle sanayi ve ihracat alanındaki güçlü performans, büyüme oranlarının destekleyici faktörleri arasında yer alıyor.

Türkiye’nin OECD ve G20 ülkeleri arasında gösterdiği bu güçlü ekonomik performans, uluslararası yatırımcıların dikkatini çekerken, ülkenin bölgesel ekonomik liderlik hedeflerini de destekliyor.