Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, belediye başkan yardımcılarıyla birlikte Çanlı Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette sanayi sitesi esnafını tek tek ziyaret eden Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, esnafın talep, öneri ve görüşlerini dinledi. Esnafla sohbet eden Özkan, belediye olarak vatandaşlar ve esnafla istişare içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Ziyaret kapsamında esnafın dile getirdiği talepler ve öneriler hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi.