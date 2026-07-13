Uşak Belediyesi, kamu kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla kentte ihtiyaç duyulan birçok donatı ve ekipmanı kendi atölyelerinde üreterek hem maliyetleri düşürüyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, belediye bünyesinde faaliyet gösteren üretim atölyelerini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Atölyelerde incelemelerde bulunan Özkan, akıllı durak kabinlerinden billboardlara, çöp konteynerlerinden kent mobilyalarına, simit ve Halk Ekmek büfelerine kadar birçok ürünün belediyenin öz kaynakları ve uzman personeli tarafından üretildiğini belirtti. Dikimevlerinde ise belediye personelinin kullandığı iş kıyafetleri hazırlanırken, bu üretim modeliyle dışa bağımlılık azaltılarak kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan; 'Burada kendi öz kaynaklarımızı kullanarak, uzman personelimizle halkımızın, şehrimizin ihtiyacı olan demirbaşlarını üretiyoruz. Bu demirbaşlar, öncelikle akıllı duraklarımız, çöp konteynerlerimiz, simit büfelerimiz, Halk Ekmek büfelerimiz ve daha da önemlisi belki de bizler için dikimevlerinde işçilerimizin kullanmış oldukları, giymiş oldukları kıyafetlerimizin üretilmesidir. Bu sayede düşük maliyetle ürünlerimizi üretmiş ve kalite kontrolümüzü de sağlamış oluyoruz.' dedi.

Uşak Belediyesi, öz kaynaklarıyla yürüttüğü üretim çalışmalarıyla kamu bütçesinde tasarruf sağlamanın yanı sıra geri dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştırarak kent estetiğine katkı sunmayı sürdürüyor.