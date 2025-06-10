Don felaketi sonrası bağlarında büyük hasar oluşan üreticiler, bu yıl üzüm yerine yaprak satarak zararlarını en aza indirme yoluna gidecek. Üretici İbrahim Fırat, yaşanan felaketin bağlarda %100’e yakın kayba yol açtığını belirterek, "Tüm bağlarımız dondan etkilendi. Bu yıl mahsul beklemiyoruz. En azından yaprakları değerlendirerek bir nebze de olsa giderlerimizi karşılamaya çalışacağız. Yaprak kilogram fiyatını 250 TL civarında belirlemeyi planlıyoruz" dedi.

Benzer şekilde, üretici Mustafa Ulusoy da üzümden bu yıl gelir beklemediklerini ifade ederek, “Meyve umudumuz kalmadı. Şu anda tek umudumuz yaprakta. Hasadı başlar başlamaz pazara sunacağız” diye konuştu.

Bağların yeniden yeşermesi, üreticilere gelecek yıllar için umut verirken, Arapgir’in simgesi haline gelen “Köhnü” üzümünün geleceği için daha fazla destek ve önlem gerektiği de üreticiler tarafından dile getiriliyor.