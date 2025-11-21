Karar, 19 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmî Gazete’de yer alan TBMM Kararı’na göre komisyon, Anayasa’nın 98’inci maddesi ile İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri kapsamında oluşturulacak. Komisyon, toplam 22 üyeden oluşacak ve göreve başlamasının ardından 3 ay süreyle çalışacak. Gerekmesi hâlinde komisyon, çalışmalarını Ankara dışında da yürütebilecek.

Araştırmanın Amacı: Suç Riskini Azaltmak ve Çocukların Toplumsal Hayata Katılımını Artırmak

Kurulacak komisyonun temel hedefi, çocukların suça yönelmesine neden olan sosyal, ekonomik, kültürel ve psikolojik tüm etkenlerin detaylı biçimde değerlendirilmesi olacak. Çalışma kapsamında;

Risk faktörlerinin tespit edilmesi,

Etkin koruyucu ve önleyici politikaların geliştirilmesi,

Çocukların güvenli ortamlarda büyümesi için önerilerin hazırlanması,

Toplumsal yaşama aktif katılımın artırılmasına yönelik çözüm önerilerinin belirlenmesi

planlanıyor.

TBMM Genel Kurulu’nun 19 Kasım 2025 tarihli 19’uncu birleşiminde alınan karar doğrultusunda kurulacak komisyonun, çocuk hakları alanında kapsamlı bir yol haritası ortaya koyması bekleniyor.