2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kura çekimi, İsviçre’nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi. Sıralamada üst basamakta yer aldığı için 1. torbada bulunan A Milli Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti.
Romanya’nın teknik direktörlüğünü deneyimli çalıştırıcı Mircea Lucescu üstlenirken, ay-yıldızlılar bu turda ev sahibi avantajına sahip olacak. Türkiye, yarı finali geçmesi halinde ise Slovakya – Kosova maçının galibiyle finalde deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Maçlar tek maç üzerinden oynanacak
Play-off aşaması, tek maç eleme sistemiyle yarı final ve final formatında düzenlenecek. Karşılaşmalar:
-
Yarı final: 26 Mart 2026
-
Final: 31 Mart 2026
tarihlerinde oynanacak.
A Milli Takım, Romanya engelini aşması durumunda 2026 Dünya Kupası bileti için son adımı atacak.