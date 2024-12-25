Club TotalEnergies, 1 Ocak-15 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanya doğrultusunda üyelerine Bankkart Lira hediye edecek. Ziraat Bankası iş birliği ile düzenlenen kampanya kapsamında, anlaşmalı TotalEnergies istasyonlarından Bankkart POS ile farklı günlerde ve tek seferde yapılacak 800 TL ve üzeri dördüncü akaryakıt ya da otogaz alışverişine 240 TL Bankkart Lira verilecek.

Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak ve Bankkart Business sahiplerinin hem kredi kartı hem de banka kartı özelliği ile yararlanabileceği kampanyaya, Bankkart Mobil ve bankkart.com.tr'nin yanı sıra Ziraat Bankası’na kayıtlı telefon numarasından TE2025 yazıp 4757'ye SMS gönderilerek katılım sağlanabilecek. 21 Şubat 2025 tarihinde yüklenecek Bankkart Liralar, anlaşmalı TotalEnergies istasyonlarından 21 Mart 2025 tarihine kadar yapılacak akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinde kullanılabilecek.