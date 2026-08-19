Güne alıcılı bir seyirle başlayan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışına kıyasla 155,24 puanlık artış kaydetti. Yüzde 1,10 değer kazanan endeks, 14.283,22 seviyesine kadar tırmanırken ilk yarıda oluşan toplam işlem hacmi 77 milyar liraya ulaştı.

Sektörel bazda bakıldığında yükselişin öncülüğünü bankacılık ve kimya grupları üstlendi. Bankacılık endeksi yüzde 1,72 prim yaparken, holding endeksi yüzde 0,46'lık daha sınırlı bir artışla ivmeye katkı sağladı. Günün ilk yarısında yatırımcısına en çok kazandıran sektör endeksi yüzde 1,83'lük primle kimya, petrol ve plastik olurken, yüzde 1,80 kayıp yaşayan bilişim sektörü ise en çok gerileyen taraf olarak öne çıktı.

Yurt dışı tarafta petroldeki tırmanış, tahvil piyasalarındaki sert satışlar ve teknoloji hisselerine gelen kar realizasyonları küresel endeksleri baskılamaya devam ediyor. Türkiye piyasaları ise bu genel olumsuz havaya meydan okuyarak pozitif yönde ayrışmasını sürdürüyor.

Piyasaların odağında günün kalan dilimi için ABD'den gelecek kritik veriler yer alıyor. Haftalık mortgage başvurularının yanı sıra akşam açıklanacak olan Temmuz ayı FOMC toplantı tutanakları küresel yön arayışında belirleyici olacak. Teknik açıdan endeksi değerlendiren uzmanlar, yukarı yönlü hareketlerde 14.400 ve 14.500 seviyelerinin direnç; olası kar satışlarında ise 14.100 ve 14.000 puanın kritik destek noktaları olarak izlenmesi gerektiğini vurguluyor.