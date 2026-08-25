Giresun Valisi Mustafa Koç, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Bulancak Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ve ilgili kurum temsilcileriyle birlikte Bulancak TMO Alım Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında üreticilerden teslim alınan fındıkların numune alma ve analiz süreçleri incelendi. TMO yetkililerinden alım çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Koç, fındığın kalite kriterlerine göre yapılan kontrollerini de yerinde takip etti.



Alım merkezinde üretici Hasan Çakmak tarafından teslim edilen fındığın yapılan analizinde nem oranının yüzde 3,6, randımanının ise 53,5 olduğu belirlendi. Vali Koç, üretici Çakmak ile bir süre sohbet ederek emeği ve üretime sunduğu katkı dolayısıyla teşekkür etti. Fındığın Giresun ekonomisi ve binlerce üreticinin geçim kaynağı açısından büyük önem taşıdığını belirten Koç, 2026 yılı fındık alım sezonunun üreticiler, Giresun ve Türkiye için hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

TMO’ya teslim edilecek fındıkların 2026 yılı mahsulü olması gerekirken, ürünlerin belirlenen satın alma kriterlerini taşıması şartı aranıyor. Islak, canlı haşereli veya aşırı zararlı tahribatına uğramış fındıkların ise alıma kabul edilmediği belirtildi. Kabuklu fındık alımlarında rutubet oranının yüzde 6,50’yi, yabancı madde oranının yüzde 0,5’i geçmemesi gerekiyor. Sağlam iç oranının yüzde 40’ın altında olmaması, buruşuk iç oranının yüzde 10’u, çürük ve bozuk iç oranının ise yüzde 7’yi aşmaması şartı aranıyor. Ayrıca zuruflu tane oranının yüzde 3’ü, çatlak, kırık ve kabuğundan çıkmış iç fındık toplamının ise yüzde 10’u geçmemesi gerekiyor.



"4 alım merkezi ve 7 alım noktası hizmet veriyor"

Giresun’da 24 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Giflidaş-Borsa Ekip Şefliği, Merkez Türkler Demir Ekip Şefliği, Bulancak Ekip Şefliği ve Tirebolu Ekip Şefliği olmak üzere toplam 4 alım merkezi ile 7 alım noktasında kabuklu fındık alımı gerçekleştiriliyor. Espiye, Keşap ve Görele Ekip Şefliklerinin 1 Eylül 2026 tarihinde, Güce Ekip Şefliğinin ise 3 Eylül 2026 tarihinde faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Yeni merkezlerin devreye alınmasıyla birlikte 3 Eylül 2026 itibarıyla Giresun Başmüdürlüğü bünyesinde toplam 8 alım merkezi ve 11 alım noktasında kabuklu fındık alım faaliyetlerini sürdürecek.

2026 yılı için TMO tarafından kilogram başına Giresun kalite fındıkta 255 TL, levant kalite fındıkta 250 TL, sivri kalite fındıkta ise 245 TL alım fiyatı uygulanıyor.