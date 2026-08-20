TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan 2026'nın açılışında konuşma yaptı. Selçuk Bayraktar, konuşmasında, "Dedem Lütfi Reis, ekmeğini Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla boğuşarak çıkaran bir balıkçıydı. Çocukluğumdan itibaren denizle iç içe olmak, o engin ufka bakmak bize dalgalara göğüs germeyi, yılmamayı öğretti. Ömrünü Milli Teknoloji Hamlesi'ne adayan rahmetli babam Özdemir Bayraktar da tam bir Mavi Vatan sevdalısıydı. Bizlere ve çevresine her zaman denizlerin stratejik önemini, bağımsızlığın sadece karada değil, engin maviliklere uzandığını anlatırdı. Bugün siz genç kardeşlerimizle Mavi Vatan’ın ufuklarına imza atmaktan gurur duyuyorum" dedi.



⚓️ #TeknofestMaviVatan için son hazırlıklarımız tamam. 🚀



Biz, 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'ndayız.



Herkesi, ailece bekliyoruz…



🎟️ Ziyaretçi Kaydı ➜ https://t.co/mq8JwoiW0m pic.twitter.com/fB7tQKKJaM — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) August 19, 2026

"Mavi Vatan'ın tek bir damlasından asla vazgeçmeyiz"

Selçuk Bayraktar, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Türkiye'nin kara yüzölçümü yaklaşık 783 bin kilometrekare. Mavi Vatan deniz yetki alanlarımız ise 462 bin kilometrekare.

Açıkça ifade etmek gerekirse, karadaki vatanımız yuvamızsa, Mavi Vatan bizlerin huzur bulduğu bahçemizdir. Nasıl ki evimizin bir odasından vazgeçmiyorsak, bahçemiz olan Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz. İşte bu yüzden gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, Mavi Vatan bilincini kazandırmak için buradayız. Yüzme yarışlarından yelken organizasyonuna ve kürek yarışmasından, SAT ve SAS komandolarımızın nefes kesen gösterileriyle, deniz kültürümüzü hak ettiği gibi yaşatmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST yarışmacısı gençlerimiz ise İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roketi ve İnsansız Deniz Araçları yarışmalarıyla yarının teknolojilerini geliştiriyor. Ata yadigarımız Savarona’dan, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'ya, TCG İstanbul'dan denizaltılarımıza kadar donanmamızın göz bebekleri de milletimizi bekliyor. Baykar'daki yol arkadaşlarımla geliştirdiğimiz Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan kalkıp inebilme kabiliyetiyle dünya deniz havacılığında yeni bir çağ açtı. TEKNOFEST Mavi Vatan boyunca gökyüzünde AKINCI ve Bayraktar TB3, sizleri ve Körfez’i selamlayarak bağımsızlık irademizi dünyaya haykıracak."



"Tüm milletimizi, TEKNOFEST ikliminin Güneydoğu'yu saracağı büyük şölene bekliyorum"

Katılım ve ziyaret kayıtlarının TEKNOFEST kuşağının sosyal medya platformu "NSosyal" üzerinden rahatlıkla yapılabildiğini hatırlatan Bayraktar; Milli Savunma Bakanlığına, Deniz Kuvvetlerine, T3 Vakfı'ndaki yol arkadaşlarına, yarışmacı gençlere ve destekleri ile dualarını esirgemeyen tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti. Selçuk Bayraktar, "Gölcük'teki bu coşkunun ardından tüm milletimizi, TEKNOFEST ikliminin Güneydoğu’yu saracağı büyük şölene bekliyorum. Hepinizi 30 Eylül'de başlayacak TEKNOFEST Güneydoğu'ya, Şanlıurfa'ya davet ediyorum. TEKNOFEST Mavi Vatan, vatanımıza, tüm dost ve kardeş coğrafyalara hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.



"Sizlere yaşamımdan süzdüğüm iki tavsiyem var"

Konuşmasında gençlere de önemli mesajlar veren Selçuk Bayraktar, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Bu yollardan geçmiş mühendis bir abiniz olarak, sizlere yaşamımdan süzdüğüm iki tavsiyem var. Unutmayın ki rotası ve menzili olmayan bir gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. Hayat denizinde yelken açarken kendinize ait yüksek bir idealiniz, bir KIZILELMA'nız olsun. Sizi menzilsiz girdaplara ve karanlığa sürükleyecek başkalarının rotalarında değil, insanlığa fayda sağlayacak dosdoğru rotalardan ilerleyin. Bunun yanında göğe ve enginlere ne kadar açılacağınızı, köklerinize ve değerlerinize ne kadar derin tutunduğunuz belirler. Kökleri dar kalıplara hapsedilmiş, medeniyetinden kopuk bir fidan, ilk sert rüzgarda devrilmeye mahkumdur. Köklerinize sımsıkı sarılın ki, fırtınalara meydan okuyabilesiniz, dimdik bir şekilde ayakta durabilesiniz. Bugün baktığımızda ahlaken yıkılmış, vicdanını yitirmiş ve büyük bir karanlığa sürüklenen bir dünya görüyoruz. Adaletin, merhametin ve uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bu küresel sistem, insanlığa umut veremiyor. İşte Mavi Vatan'da verdiğimiz bu mücadele, bu nedenle sadece bir teknoloji hamlesi değil. Bu çaba, bir adalet ve bağımsızlık mücadelesidir. Tüm kurumlarıyla yıkılmış bu dünyanın yeniden inşası, medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları, sizler, TEKNOFEST kuşağı tarafından gerçekleşecek. Hürriyetin, adaletin ve refahın kuşattığı o güzel dünyada buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın. Yolumuz açık, pruvamız neta, ufkumuz KIZILELMA."