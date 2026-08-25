Geçersiz Sayılan Oylar Yargıya Taşındı

Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yerine vekalet edecek ismi belirlemek amacıyla yapılan seçimde, CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile AK Parti’nin adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı.

Dört tur süren oylama maratonu sonucunda CHP’li Sibel Tan Çetinkaya başkanvekili seçildi. Ancak AK Parti’li meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin, özellikle kritik olan üçüncü turda geçersiz kabul edilen 5 oyun hukuka aykırı şekilde değerlendirildiğini belirterek konuyu yargıya taşıdı.

Mahkeme: Seçim Şeffaf ve Tarafsız Yapılmadı

Başvuruyu inceleyen İstanbul 2. İdare Mahkemesi, söz konusu 5 oydaki seçmen tercihinin anlaşılabildiğine dikkat çekti. Oyların geçersiz sayılmasının seçimin şeffaflığı ile tarafsızlığına gölge düşürdüğünü tespit eden mahkeme, seçimin yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi.

7 Günlük İtiraz Süresi Başladı

Mahkemenin aldığı bu kararla birlikte 5 Ağustos'taki oylamanın hukuki geçerliliği tartışmalı hale geldi. Tarafların, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin kararına karşı 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesine itiraz etme hakkı bulunuyor.