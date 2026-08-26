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Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, 2026-2027 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, kadrosuna 4 yeni ismi dahil etti. Teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Hacılar Erciyesspor dış transferde son olarak Kayseri Şekerspor forması giyen Batuhan Kaya, Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü forması giyen Hasan Efe San, Mustafa Buğra Kılıç ve Ortahisar Spor Kulübü forması giyen Mustafa Enes İl'i kadrosuna kattı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, yeni sezon öncesi kadrosuna 4 yeni ismi dahil etti.

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