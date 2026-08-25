Otomatik vitesli araçlar, özellikle şehir içi kullanımda sağladığı kolaylık nedeniyle sürücüler tarafından daha fazla tercih ediliyor. Sanayi esnafının gözlemleri de ikinci el piyasasında otomatik araçlara olan ilginin arttığını ortaya koyuyor.

"Sıfır araçlarda manuel vites azalıyor"

Araç tamircisi Osman San, otomotiv firmalarının manuel vitesli araç üretimini giderek azalttığını belirterek, otomatik vitesin artık daha fazla tercih edildiğini ifade etti.

San, "Artık otomatik araç tercih ediliyor. Manuel vitesli araçlar eskiden daha çok üretiliyordu. Son zamanlarda otomatik araçlara dönüş oldu. Kullanım kolaylığı açısından otomatik vites tercih ediliyor. Sıfır araçlarda manuel vites çıkartmıyorlar. Bu, tüketicinin daha çok otomatiğe yönelmesinden kaynaklı. Bir aracı yeni kullanmaya başlayan bile otomatik vites ile öğreniyor" dedi.

"Otomatik vitesin bakımı daha masraflı olabilir"

Otomatik araçların kullanım açısından avantajlı olduğunu ancak bakım maliyetlerinin manuel araçlara göre daha yüksek olabileceğini dile getiren San, şanzıman bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

San, manuel araçlarda bazı arızaların daha düşük maliyetlerle giderilebildiğini, otomatik vitesli araçlarda ise belirli kilometrelerde yağ ve bakım işlemlerinin önem taşıdığını belirtti.

"Otomatik araç daha çabuk satılıyor"

İkinci el piyasasında da otomatik vitesli araçlara yönelik talebin arttığını anlatan San, ellerindeki araçlardan otomatik olanların daha hızlı satıldığını ifade etti.

San, "Otomatik araç biraz daha çabuk satılıyor. Bizim elimizde geçen 2-3 tane arabamız vardı. İkisi otomatik, bir tanesi manuel. Manuel vitesin kilometresi daha düşüktü, otomatiğin biraz daha yüksekti. Otomatikler gitti, manuel yine kaldı. Halbuki manuel araçta hiç boya, hasar yoktu; kilometresi de düşüktü, temizdi ama otomatik gitti" diye konuştu.

Otomatik vitesin sürüş sırasında motor devrini ve vites geçişlerini kendisinin ayarlamasının da sürüş konforuna katkı sağladığını belirten San, tüketicilerin bu nedenle otomatik araçları daha fazla tercih ettiğini söyledi.

San, otomatik araçların yakıt tüketimi konusunda ise araçtan araca değişiklik gösterebileceğini belirterek, sürüş koşulları ve kullanım alışkanlıklarının tüketimde etkili olduğunu ifade etti.