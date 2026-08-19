Üçüncü dönemde 14’ü kadın, 5’i erkek olmak üzere toplam 19 sürücü adayı eğitimlerini başarıyla tamamlarken, ilk dönem mezunlarının uluslararası taşımalarda 25 sefere ulaşması ise projenin eğitimden istihdama uzanan somut başarısını ortaya koydu.

UND, klasik anlamda bir “ehliyet veya sürüş kursu” değil; lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu profesyonel insan kaynağını yetiştiren yapılandırılmış bir sektör akademisi kurarak, sektöre nitelikli ve üniversite sertifikalı profesyonel sürücüler kazandırmaya devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR ve İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen “TIR-Çekici Şoförlüğü Eğitim Programı”, sürücü adaylarının mesleğin gerektirdiği teorik bilgilerin yanı sıra gerçek çalışma koşullarına hazırlanmasını hedefleyenlerek; 40 saat teorik, 40 saat pratik ve 20 saat uygulamalı eğitimden oluşuyor. Teorik eğitimlerini tamamlayan üçüncü dönem adayları, TOBBUND Çatalca Kolay Transit Merkezi’nde gerçekleştirilen destekleyici eğitimlerle direksiyon başına ve uluslararası taşımacılık operasyonlarına hazırlandı.

Teoriden direksiyon başına uzanan eğitim: TOBBUND Desteği

Üçüncü dönem eğitim programında adaylar, teorik derslerin ardından 6 Ağustos’ta Autodrom’da gerçekleştirilen sürüş eğitimlerine katıldı. Sürücü adayları burada ağır ticari araç kullanımına yönelik pratik becerilerini geliştirirken, farklı sürüş koşullarında araç hakimiyeti ve güvenli sürüş konusunda uygulamalı eğitim aldı. Saha eğitimleri boyunca seferberlik ruhuyla akademiye araç tedarik desteği ⁠TCT Lojistik A.Ş., ⁠DFDS Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti. ve CDA Lojistik A.Ş.’dan geldi.

Eğitim programının bir sonraki aşaması 11 Ağustos’ta TOBBUND Çatalca Kolay Transit Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Burada TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş. Kolay Transit Merkezleri Müdürü Gülvade Akdemir tarafından sürücü adaylarına Kolay Transit Merkezlerinin işleyişi anlatıldı. Eğitimde ayrıca uluslararası taşımacılık operasyonlarında profesyonel sürücülerin bilmesi gereken temel prosedürler, operasyonel süreçler, transit işlemleri ve uygulamalar hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Böylece sürücü adaylarının yalnızca araç kullanımında değil, bütüncül bir yaklaşımla uluslararası taşımacılığın operasyonel süreçlerinde de mesleğe hazır hale gelmeleri hedeflendi.

Güvenli sürüş ve doğru lastik kullanımı eğitimi

Kolay Transit Merkezi eğitimlerinin ardından Prometeon Türkiye Filo ve Eğitim Müdürü Recep Uçan, sürücü adaylarıyla bir araya gelerek, eğitimde ağır ticari araç lastiklerinin doğru kullanımı ve kontrolü, lastiklerin sürüş güvenliği üzerindeki etkileri ve güvenli sürüş teknikleri ele alındı. Adaylara günlük kontrollerden doğru lastik kullanımına kadar profesyonel bir sürücünün yol güvenliği açısından dikkat etmesi gereken temel noktalar aktarıldı.

Renault Trucks T 480 ile uygulamalı araç eğitimi

Programın son bölümünde ise Koçaslanlar Otomotiv işbirliğinde Renault Trucks T 480 üzerinden araç tanıtımı ve uygulamalı sürüş eğitimi gerçekleştirildi.

Renault Trucks Türkiye Teknik Eğitmeni Cem Teker ile Koçaslanlar Hadımköy Bölge Satış Sorumlusu Semih Görkem Tunçer tarafından verilen eğitimde sürücü adaylarına Renault Trucks T 480’in teknik özellikleri, sürüş sistemleri, araç kontrolleri ve ağır ticari aracın güvenli ve verimli kullanımına ilişkin bilgiler aktarıldı.

UND Başkanı Şerafettin Aras:

“UND'nin uluslararası taşımacılık sektöründeki konumu ve Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkasya ve Orta Asya'ya uzanan sektörel ağı, geliştirilen modelin farklı coğrafyalara aktarılabilmesi için önemli bir altyapı sağlamaktadır. Akademi ve kadın sürücü çalışmalarımız Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (BSEC), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi Karayolu Taşımacılığı Birliği (BSEC-URTA), Avrupa Güvenli Park Alanları Organizasyonu (ESPORG) gibi uluslararası platformlarda dünyaya örnek proje olarak tanıtılmış ve uluslararası paydaşlarla geliştirilmeye devam etmektedir. Bununla kalmayıp, Akademimiz, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi(UN Women), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UN ESCAP) tarafından da ilgi çekmiştir. Bu nedenle UND'nin uzun vadeli hedefi; Türkiye'de geliştirilen kadın profesyonel sürücü modelini Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkasya ve Orta Asya'daki taşımacılık ekosistemlerine aktarılabilecek bir iyi uygulama modeline dönüştürmektir. UND Kadın Tır Sürücü Akademisi, kadınlara direksiyon başında bir yer açmakla kalmıyor; lojistik sektörünün geleceğinde kadınlara kalıcı bir rol inşa ediyor. Çünkü geleceğin lojistiğinde daha fazla sürücüye değil, daha nitelikli, daha güvenli, daha verimli ve daha kapsayıcı bir insan kaynağına ihtiyaç var. UND Kadın Tır Sürücü Akademisi bu dönüşümü bugünden başlatıyor. Sektörüm adına projenin paydaşları ilgili Bakanlıklarımız başta olmak üzere, nazik ev sahipliğinden ötürü TOBBUND’ye, destekleri için Mahmut Koçaslan başta olmak üzere Koçaslanlar Otomotiv’e ve araç tedarik eden üye firmalarımıza; TCT Lojistik A.Ş., ⁠DFDS Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti. ve CDA Lojistik A.Ş.’a şükranlarımı sunuyorum.”

Elif Nuhoğlu başkanlığındaki UND Kadın Çalışma Grubu projesi olarak hayata geçirilen UND Kadın TIR Sürücü Akademisi’nin 3. Dönem mezunlara yönelik açıklamasında Nuhoğlu, projenin temel yaklaşımının basit ancak sektörel etkisinin büyük olduğunun altını çizdi.

“Akademi, Türkiye’nin ilk sektör odaklı kadın tır sürücüsü yetiştirme programı olmanın ötesinde; eğitim, mesleki belgelendirme, kamu destekleri, işveren ağı, istihdam, meslekte kalıcılık ve uzun vadede kadın taşımacı girişimciliğini aynı değer zinciri içerisinde buluşturan bütüncül bir lojistik insan kaynağı modelidir. Sürücü açığını yalnızca daha fazla sürücü yetiştirerek değil, sektörün mevcut ve yeterince değerlendirilmeyen kadın yetenek havuzunu profesyonel taşımacılık ekosistemine dahil ederek çözmek niyetindeyiz. UND, kadın sürücüyü yalnızca eğitilen bir birey olarak değil; lojistik sektörünün gelecekteki profesyonel insan kaynağı, filo performansının bir parçası ve uzun vadede taşımacılık girişimcisi olarak ele almaktadır. Projenin başarı kriterleri yalnızca eğitim sayıları değil; istihdam, istihdamda kalıcılık, işveren memnuniyeti, güvenlik ve verimlilik çıktıları üzerinden de değerlendirilebilecek şekilde tasarlanmaktadır.”