Çin Dışişleri Bakanlığı, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro ve ailesine yaptırım uygulandığını, ülke topraklarına girişlerinin yasaklandığını duyurdu.

Çin ile Filipinler arasındaki gerilim sürüyor. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, eşi ve çocuklarının yaptırım listesine alındığı belirtildi. Açıklamada, 'Filipinler Savunma Bakanı Teodoro, Çin hakkında defalarca hatalı açıklamalarda bulunarak Çin'in meşru çıkarlarına zarar vermiş ve iki ülke arasındaki ilişkileri zayıflatmıştır. Çin, ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak amacıyla Teodoro'nun, eşinin ve çocuklarının Çin anakarasına, Hong Kong'a ve Makao'ya girişini yasaklamaya ve Çin içindeki herhangi bir kuruluş veya bireyin Teodoro, eşi ve çocuklarıyla herhangi bir işlem, iş birliği veya başka bir faaliyette bulunmasını yasaklamaya karar vermiştir' ifadeleri kullanıldı.

İki ülke arasındaki gerilim

Çin ile Filipinler arasındaki ilişkiler, Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süredir gergindi, ancak Japonya ve Filipinler'in Tayvan'ın doğusundaki sular üzerinde deniz sınır görüşmelerine başlayacaklarını açıklamasıyla son haftalarda daha da kötüleşti. Filipinler Savunma Bakanı Teodoro'nun, Filipinler'in 'hem toprak hem de siyasi açıdan Çin tarafından ciddi bir tehdit altında' olduğunu söylemesinin ardından tansiyon yeniden yükseldi. Teodoro ayrıca Singapur'daki Shangri-La güvenlik forumunun oturum aralarında Reuters'a verdiği röportajda, Çin'in sürekli olarak gerçek bir iyi niyet göstermekte başarısız olduğunu belirtmişti.