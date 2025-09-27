"Sanayinin gücü artık yalnızca üretimle değil, gezegene ve topluma olan katkısıyla ölçülüyor" diyen Çimko CEO’su Dr. Önder Kırca, sürdürülebilirliği kurum kültürünün ana unsuru olarak gördüklerine dikkat çekti.

Türkiye’nin sanayi devlerinden Sanko Holding çatısı altında yer alan Çimko, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) dikkate alınarak ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartları’na uygun olarak hazırladığı 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Raporda Çimko’nun karbon yönetimi, enerji dönüşümü, dijital üretim teknolojileri, sosyal sorumluluk projeleri, iş sağlığı ve güvenliği gibi başlıklarda yürüttüğü somut uygulamalara ve gelecek hedeflerine yer verildi. Raporda öne çıkan tüm uygulamalar, Çimko’nun iklim kriziyle mücadelede sorumluluk alan, dijitalleşme ve döngüsel ekonomi odağında yatırım yapan bir üretici kimliğiyle geleceğe yön verme vizyonunu ortaya koydu.



"Geleceğe kalıcı katkı sunacak cesur yatırımlar yapıyoruz"

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Çimko CEO’su Dr. Önder Kırca, "Sanayinin gücü yalnızca üretimle değil, gezegene ve topluma olan katkısıyla ölçülüyor. Bu çerçevede yeni nesil sanayi anlayışı da sürdürülebilirliği, teknolojiyi ve toplumsal sorumluluğu stratejik bir bütünlük içinde ele almayı gerektiriyor. Sürdürülebilirliği bir yasal zorunluluk ya da bir trend olarak değil, kurum kültürünün asli unsuru olarak görüyoruz. Geleceğe kalıcı katkı sunacak cesur yatırımlar yapıyoruz" dedi.



Alternatif yakıt kullanımı yüzde 38 arttı

Çimko, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında hayata geçirdiği uygulamaları, Sürdürülebilirlik Raporu’nda somut verilerle ortaya koydu. Enerji yoğun üretim süreçleri nedeniyle küresel karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 7 ’sinden sorumlu olan çimento sektöründe, karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik yatırımlar gerçekleştirdi. 2024 yılında Çimko fabrikalarında alternatif hammaddelerin üretim süreçlerine entegrasyonu artırılırken, klinker kullanım oranını düşürmeye yönelik yeni uygulamalar devreye alınmıştır. Bunların yanı sıra biyokütle içerikli alternatif yakıtların kullanımını artırmak için yatırımlar yapan Çimko, 2020 yılına kıyasla, 2024 yılı itibarıyla biyokütleye dayalı ısıl ikame oranını yüzde 68 artırmıştır. Biyokütle içerikli alternatif yakıt kullanımı ile 2024 yılında toplam 60 bin tona yakın karbondioksitin azaltılması sağlanmıştır.

Çimko bu çerçevede 2034 yılına kadar ısıl enerji ihtiyacının yüzde 60’ını alternatif yakıtlardan karşılamayı hedefliyor.



Döngüsel ekonomiyle karbon azaltımı

Raporda, döngüsel ekonomi kapsamında kullanılan alternatif kaynaklara da geniş yer verildi. 2024 yılında 185 bin ton alternatif yakıt ve 87 bin ton alternatif hammadde kullanımıyla kaynak verimliliğini artıran şirket, 2015 yılına göre ton klinker başına karbon salımını yüzde 2,7 oranında azaltmayı başardı. Ayrıca yüzde 32 oranında atık su geri kazanımı ve 25 hektarlık rehabilite edilen alanla çevresel iyileştirme çalışmaları yürütüldü. Su yönetiminde de sürdürülebilir bir yaklaşım benimseyen Çimko, fabrikalarında kullandığı suyun yaklaşık yüzde 19’ unu, hazır beton tesislerinde ise %45’ini geri kazanarak yeniden değerlendirdi.



Yenilenebilir enerjiye 55 milyon dolar yatırım

Çimko’nun enerji dönüşümündeki önemli adımlarından biri, 2023 yılında yaklaşık 55 milyon dolar yatırımla bünyesine kattığı yenilenebilir enerji üretim tesisleri oldu. Ankara, İzmir ve Manisa’da bulunan ve toplam 49 MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi santralleri (GES), yıllık yaklaşık 80 milyon kWh elektrik üretim kapasitesine sahip. Bu adımlar, karbon emisyonlarının azaltılması ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi hedefleri doğrultusunda, Çimko’nun sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejisine güçlü bir katkı sunuyor. Ayrıca, yapay zeka destekli üretim planlama uygulamaları sayesinde enerji yönetiminde dijital dönüşüm de hız kazandı.

Bunun yanında, üretim süreçlerinde ortaya çıkan atık ısının geri kazanılması amacıyla kullanılan Atık Isı Geri Kazanımı (Waste Heat Recovery - WHR) sistemleri, enerji verimliliğini artırma yönünde önemli rol oynuyor. 2024 yılı itibarıyla, Bartın fabrikasında tüketilen toplam elektrik enerjisinin yüzde 33’ü, Narlı fabrikasında ise %9’u WHR sistemleri aracılığıyla karşılandı. Bu yatırımlar, yalnızca karbon azaltımı değil, aynı zamanda enerji maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artırma ve dışa bağımlılığı azaltarak enerji bağımsızlığına katkı sağlama amacı taşıyor.



İnsan odaklı iş modeli ve toplumsal katkı

Çimko, Ar-ge yapılanması ile hem üretim süreçlerine entegre edilebilecek hızlı çözümler hem de uzun vadeli stratejik dönüşüm projelerini eş zamanlı olarak geliştirmektedir. ODTÜ Teknokent’te açılan Ar-GE Şubesi aracılığıyla akademik bilgi birikimi ileri teknolojiye dönüştürülerek, istihdam ve ihracata katkı sağlayacak katma değerli projelere aktarılmaktadır.



Şirket, eğitim, sağlık, çevre ve yerel kalkınmaya yönelik sosyal sorumluluk projeleri ve toplumsal yatırımlar için 71 milyon TL kaynak ayırdı. SosyalBen Vakfı iş birliğiyle Hatay ve Adıyaman’da kurulan Beceri ve Yetenek Merkezleri’ne (BEYEM) destek vererek, 2 bin 750 çocuğun bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında gelişimini hedefleyen İcat Atölyeleri ile bin 920 saatlik eğitim sağladı. Maden sahalarının rehabilitasyonuna yönelik olarak düzenlenen üniversiteler arası Biyoçeşitlilik Yarışması ile gençlerin yenilikçi fikirleri desteklendi. Ayrıca, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda "İyilik Gönülde Başlar" sloganıyla başlatılan Gönüllülük Hareketi kapsamında, Çimko Gönüllüleri çevre, eğitim ve geri dönüşüm alanlarında toplum yararına projeler geliştirmeye devam ediyor.