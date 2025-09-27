Programa katılan Nevşehir Valisi Ali Fidan, çiftçilerle birlikte tarlaya girerek kabak kırdı ve kabak çekirdeği ayıkladı. Vali Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada kabak çekirdeğinin hem Nevşehir hem de Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu belirtti:

“Üretim yapan tüm çiftçilerimize hayırlı hasatlar diliyorum. Nevşehir’de çerezlik kabak çekirdeği önemli bir ürün. 2005 yılında 25 dekar alanda başlayan üretim, 2024 yılında 300 bin dekara ulaşmış durumda. Bu üretimle Nevşehir, 23 bin 670 ton ürün elde ederek Türkiye genelindeki üretimin yaklaşık yüzde 34’ünü karşılıyor. Çerezlik kabak çekirdeği, Nevşehir ihracatının da yüzde 2’sini oluşturuyor. Hem üretim miktarı hem de lezzetiyle öne çıkan bir ürün. Biz de çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Türkiye genelinde ise 2024 yılı verilerine göre 778 bin 594 dekar alanda çerezlik kabak üretimi yapıldı ve yaklaşık 71 bin ton ürün elde edildi.

Vali Fidan, açıklamaların ardından traktörün direksiyonuna geçerek kabak hasadına katıldı.

Kabak Çekirdeğinin Faydaları

Kabak çekirdeği, yalnızca lezzetiyle değil, sağlığa olan faydalarıyla da öne çıkıyor: