İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM) raporuna göre, “İBB HANEM” uygulamasında tespit edilen 11 milyon 360 bin 412 İstanbul seçmenine ait veriler, İBB bünyesindeki kişisel bilgilerle eşleştirilmişti. Soruşturma, CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği sandık verilerini örgüt üyelerine verdiğini ortaya koydu.

Şüpheli O.G.E., savcılıkta verdiği ifadelerin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik tarafından tutuklanan O.G.E., cezaevine gönderildi.