Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nın iptali talebiyle açtığı davada Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, ret kararının gerekçesini açıkladı. Mahkeme, kararında istinaf yolunun açık olduğunu belirterek, “Davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer yok” ifadesine yer verdi.

CHP’den İlk Açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, gerekçeli kararla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, mahkemenin siyasi partilerin iç işleyişine ve kurultay kararlarına adli yargının müdahale edemeyeceğini net şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Çiftci, kararda, siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu ve kurultay süreçlerinin seçim kurulları denetiminde gerçekleştiği vurgusunun yapıldığını belirtti. Ayrıca davacıların iddialarının soyut ve delilsiz olduğu, herhangi bir somut belgeye dayanmadığı ve dava açma süresinin geçtiği ifade edildi.

Çiftci açıklamasında, “Bu karar sadece partimiz için değil; Türkiye’deki tüm siyasi partilerin demokratik irade ve örgütlenme hakkının yargı kararıyla güvence altına alınması anlamına gelmektedir” dedi.

Davanın Geçmişi

Dava, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay ve 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultay’a dayanıyor. Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultaya şaibe karıştırıldığını iddia ederek delegelerin oylarının rüşvet karşılığında satın alındığını ileri sürmüş ve çeşitli mahkemelerde dava açmıştı.

Davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmiş, davacılar kurultayın yok hükmünde sayılmasını ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesini talep etmişti. Ayrıca 21. Olağanüstü Kurultay’ın da iptal edilmesi istenmişti.

İlk duruşma 26 Mayıs’ta görülmüş, davalıların ihtiyati tedbir talebi reddedilmiş ve duruşma 30 Haziran’a ertelenmişti. 30 Haziran öncesinde, Ekrem İmamoğlu dahil 11 kişi hakkında delegelere oy karşılığı para verildiği iddiasıyla iddianame hazırlanmış, dosya farklı mahkemeler arasında gönderilme ve görevsizlik kararlarıyla süreci uzatmıştı.

Dava süreci, 8 ve 15 Eylül tarihlerinde yapılan duruşmalarla devam etmiş, mahkeme delegelerin oy kullandığı isimlerin bir sonraki duruşmaya kadar hazır edilmesini istemişti.

CHP’nin Mesajı

Gül Çiftci, açıklamasını, “Cumhuriyet Halk Partisi, hiçbir tehdide, baskıya veya yalan iddialara boyun eğmeden; adalet, hukuk ve demokrasinin yolunda ilerlemeye devam edecektir” sözleriyle tamamladı.