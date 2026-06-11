Erzurum'un Karaçoban ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldırım, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Erzurum'da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda, partiye yeni katılan Ahmet Yıldırım için rozet takma töreni gerçekleştirildi. Yıldırım'ın parti rozetini, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu taktı.

AK Parti Karaçoban İlçe Başkanı Alihan Işık'ın da hazır bulunduğu törende, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, CHP'den istifa ederek AK Parti saflarına geçen meclis üyesi Ahmet Yıldırım'ı tebrik ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.