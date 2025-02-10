Başkan Sevindi: "1 TL'ye Satılan Suyun Bedelini Amasyalılar Hep Beraber Ödüyor"

CHP'li Belediye Başkanı Turgay Sevindi, su fiyatlarının artışını maliyetlerin yükselmesine bağladı. Amasya'da 11 aydır görevde olan Başkan Sevindi, yaz aylarında susuz kalmamak için halktan tasarruf yapmasını istedi. Sevindi, "1 TL'ye satılan suyun bedelini Amasyalı hep beraber ödüyor. Amacımız burada şehre hizmet etmek. Belediye hizmetlerinin bedava ya da çok ucuz olmasıyla ilgili kanunda bir düzenleme yok" açıklamasını yaptı.

Önceki Başkan Sarı: "Biz En Ucuz Suyu Satıyorduk"

Amasya'da önceki dönemde belediye başkanlığı yapan Mehmet Sarı, su fiyatlarındaki artışı eleştirerek, "Türkiye'nin en ucuz suyunu biz satıyorduk. Vatandaşın suyuna, sabununa karışmayacaksın" dedi. Sarı, ayrıca HES yatırımı ve otel binası gibi projelerin hayata geçirilmesinin su maliyetindeki farkı dengelemeye yardımcı olduğunu, ancak şu anki yönetimin bu anlayıştan uzaklaştığını belirtti.

Başkan Sevindi: "Şu Anda Suyun Maliyeti Minimum 25 TL"

Belediye Başkanı Sevindi, yaz aylarında su tahsilatının 8 milyon 750 bin TL'ye ulaştığını, ancak bu gelirle bile zarar ettiklerini ifade etti. Sevindi, "Elektrik faturası 7 milyon TL geldi. Günlük 10 su arızamız var. Biz yine zararına iş yapmışız. Şu anda suyun maliyeti minimum 25 TL. Eğer hemşerilerimiz geçiş tarifesine uyar ise su faturaları fazla gelmeyecek" dedi.

Sevindi: "Bu Paralar Cebimize Gitmiyor, Şehre Hizmet İçin Kullanılacak"

CHP'li Başkan Sevindi, su fiyatlarındaki artışın vatandaşları zorlayacağını kabul etse de bu paraların belediye hizmetleri için kullanılacağını söyledi. "Umarım hemşehrilerimiz bu orana uyar ve yazın susuz kalmayız. Tabi bu paraları da cebimize koymuyoruz. Şehre hizmet etmek adına kullanacağız. İşçi sayısı kalabalık ama hizmet devam etmeli. Her şey bir araya gelince hizmet veremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Amasyalılar Su Zammı Konusunda Endişeli

Amasyalılar, su fiyatlarındaki artıştan rahatsız olduklarını dile getiriyorlar. Belediye meclis toplantısında, Aralık ve Ocak ayında yaklaşık 28 bin ton su tasarrufu sağlandığına dikkat çekildi. Ancak zammın yapılmasına karşı çıkan meclis üyeleri, vatandaşın zaten zor durumda olduğunu belirterek, bu artışın geri alınmasını talep ediyorlar.