Amasya Valisi Önder Bakan, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nda tankın önüne yatan Metin Doğan'ın fotoğrafını hatırlatarak, 'Bu fotoğraf içerik üretmek için çekilmiş bir fotoğraf değil. Tam 10 yıl önce bu zamanda yaşadığımız hadiseler. Genç kardeşlerimiz bazen inanmak istemeyebilir, görmek istemeyebilir. Ama Türk milleti bunu da yaşadı, bunu da bertaraf etti' dedi.

Amasya Valisi Önder Bakan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinesinde Yavuz Selim Meydanı'nda oluşturulan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dijital hafıza çadırının açılışında konuştu. Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde cesareti, feraseti ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle hain darbe girişimini bertaraf ettiğini söyleyen Vali Bakan, aradan geçen 10 yıl sonra özellikle genç nesillerin 15 Temmuz'u tarihî gerçekleriyle öğrenmesinin millî birlik ve beraberlik ruhunu doğru şekilde kavraması adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Türkiye'nin o günden sonra prangalardan kurtulduğuna işaret eden Bakan, 'Savunma alanında yaşadıklarımız. Türkiye'nin savunma endeksini Libya'ya, Irak'a, Suriye'nin en uç noktalarına çekmesi, Balkanlara kadar uzatması, Ukrayna-Rusya savaşında bir taraftan Rusya ile dostluğunu devam ettirirken diğer taraftan savunma sanayiinin en iyi ürünlerini Ukrayna'ya satması. Bunları göremiyor, algılayamıyorsak hakikaten biraz boşa yaşamış oluruz. Onun için bu prangadan kurtulmanın ne demek olduğunu hepimizin çok çok iyi anlaması, genç nesillere bunları aktarmamız lazım' şeklinde konuştu.

Türk milletinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı mücadelesinin simgelerinden olan İstanbul'da tankın önüne yatan Metin Doğan'ın fotoğrafına işaret eden Vali Bakan, 'Bu fotoğraf içerik üretmek için çekilmiş bir fotoğraf değil. Tam 10 yıl önce bu zamanda yaşadığımız hadiseler. Genç kardeşlerimiz bazen inanmak istemeyebilir, görmek istemeyebilir. Ama Türk milleti bunu da yaşadı, bunu da bertaraf etti' dedi.

Protokol üyeleri, şehit aileleri ve gazilerin de katılımıyla açılan dijital hafıza çadırı cuma günü akşam saatlerine kadar ziyaret edilebilecek.