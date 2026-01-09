İlk duruşmanın görüleceği 27 Ocak 2026 öncesinde yapılan son tutukluluk incelemesinde, “delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması” ve “kaçma şüphesi” gerekçe gösterildi.

Tutukluluğu Devam Eden İsimler

Mahkeme kararına göre tutuklulukları devam eden belediye başkanları şunlar oldu:

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

Görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

Aynı dosya kapsamında toplam 33 tutuklu sanık hakkında da tutukluluğun devamına hükmedildi.

“Deliller Toplanmadı, Kaçma Şüphesi Var”

Mahkeme, yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan sanıklar yönünden yaptığı değerlendirmede, dosyadaki delillerin henüz tamamlanmadığını ve mevcut aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalabileceğini belirtti. Bu gerekçelerle, sanıkların tutukluluk hâlinin sürdürülmesine karar verildi.

Aziz İhsan Aktaş Davası Nedir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan ve 578 sayfadan oluşan iddianame, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede 200’e yakın şüpheli yer alırken, 19 kişi mağdur sıfatıyla dosyada bulunuyor.

Savcılık, örgüt lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş hakkında;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme

İhaleye fesat karıştırma

Edimin ifasına fesat karıştırma

Resmî ve özel belgede sahtecilik

Kamu kurumlarını zarara uğratma

Rüşvet verme

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

gibi 9 ayrı suçtan toplam 270 yıldan 704 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Belediye Başkanları İçin İstenen Cezalar

İddianamede belediye başkanları hakkında da yüksek hapis talepleri yer aldı:

Rıza Akpolat için 415 yıla kadar,

Utku Caner Çaykara için 18 yıla kadar,

Ahmet Özer için 9 yıla kadar,

Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere, Oya Tekin ve Kadir Aydar için 12’şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Şüphelilere toplam 13 ayrı suç isnat edilirken, suçlamalar arasında örgüt üyeliği, örgüte yardım, rüşvet alma ve verme ile rüşvete aracılık da bulunuyor.

İlk Duruşma 27 Ocak’ta

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 27 Ocak 2026 tarihinde yapılmasına karar verdi. Söz konusu duruşmada, hem tutukluluk hâllerinin yeniden değerlendirilmesi hem de esas hakkındaki yargılamanın başlaması bekleniyor.