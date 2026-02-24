Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Ukrayna konulu “Gönüllüler Koalisyonu” Çevrimiçi Liderler Zirvesi’ne katıldı. Zirvenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, Ukrayna’daki savaşın dördüncü yılının geride bırakıldığı kritik bir dönemde diplomatik girişimlerin önemine dikkat çekti.

Uluslararası hukukun esas alınması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, adil ve kalıcı bir barışa zemin hazırlayacak diplomatik çabaların güçlendirilmesine desteklerinin sürdüğünü ifade etti.

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da başlatılan müzakere sürecinin oluşturduğu diyalog zeminine işaret eden Yılmaz, bu sürecin değerinin mevcut gelişmeler ışığında daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Türkiye’nin çözümü destekleyecek siyasi ve hukuki çerçevenin oluşturulmasına katkı sunmaya hazır olduğunu kaydeden Yılmaz, bölgesel istikrar ve güvenliğin tesisi için kararlı duruşun devam edeceğini vurguladı.