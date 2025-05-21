"Bu hukuksuzluğu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağız"

TBMM Genel Kurulu’nda dün gerçekleştirilen HSK üye seçimlerinde beş isim belirlenmişti. Ancak oylama süreci sırasında CHP ile iktidar partisi arasında ciddi usul tartışmaları yaşandı. Özellikle üçüncü tur oylama sonrası adayların eşit oy alması durumunda yapılması gereken ad çekme yerine oylamanın tekrar edilmesi, CHP'nin tepkisine neden oldu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yaşananları "hukuksuzluk" olarak nitelendirdi ve “Bu hukuksuzluğu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz” ifadelerini kullandı. CHP Grubu, protesto amacıyla Genel Kurul’u terk etti.

Ne olmuştu?

HSK’nın görev süresi dolan 5 üyesinin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için süreç, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda başladı. Komisyon, 15 adayı TBMM Genel Kurulu’na sundu. Yargıtay, Danıştay, yükseköğretim kurumu ve avukat kontenjanlarından aday gösterilen isimler için Genel Kurul’da üç turda oylama yapıldı.

İlk turda hiçbir aday gerekli olan üçte iki çoğunluğu sağlayamadı. İkinci turda da 360 oy şartı sağlanamayınca üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda en çok oy alan iki aday arasında eşitlik yaşanması üzerine ad çekme yöntemine başvuruldu. Sonuç olarak Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK’nın yeni üyeleri oldu.

CHP: "Ad çekme yerine oylama yapılamaz"

CHP, üçüncü turda adaylar eşit oy alsa da karma komisyonda ad çekme yerine tekrar oylama yapılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu. Bu nedenle seçim sürecinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Seçilen beş HSK üyesi, dört yıl boyunca görev yapacak. Ancak CHP’nin yaptığı bu başvuru, seçimin iptali yönünde bir karar çıkması halinde süreci doğrudan etkileyebilir.