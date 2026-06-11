Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 'Önümüzdeki sürece ilişkin bir siyasal görüş alışverişi yapılacak. Parti Meclisi'nde Olağan Kurultay takvimini başlatmak üzere karar almış durumdayız' dedi.

CHP'de 28 kişinin partiden istifa etmesinin ardından Parti Meclisi toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından gündeme ilişkin basın açıklaması yapan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'den istifa eden 27 kişinin istifalarının muhatabının CHP olmadığını belirtti. Bunun yanı sıra Parti Meclisi'nin de mevcut sayıyla görevine devam edeceğini ifade eden Sarı, bugünkü toplantıda Olağan Kurultay takvimini konuştuklarını fakat mahkeme süreci devam ettiği için henüz net bir tarih veremediklerini dile getirdi.

'İstifaların muhatabı CHP Genel Merkezi değil'

CHP Parti Meclisi toplantısını eksik üye sayısı olmasına rağmen sürdürdüklerini ve sürdüreceklerini belirten CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 'İstifa ettiğini belirten arkadaşlarımız oldu. O yüzden herkesin katılımıyla bir Parti Meclisi toplantısı yapmayı umuyorduk. Çünkü Parti Meclisi, bütün meselelerimizi birlikte tartışabileceğimiz bir zemindi. Ancak bu mümkün olmadı. Dolayısıyla bizim düşüncelerimiz karşısında siyasal fikirleri olan arkadaşlarımızla aynı zeminde buluşma imkanını kullanamamış olduk. Parti meclisinin gündeminde hem sürece ilişkin değerlendirmeler oldu hem de dış politikaya ve ekonomiye dair değerlendirmeler oldu. Bize ulaşan listede 27 Parti Meclisi üyesi arkadaşımızın istifa dilekçeleri oldu. 57 kişilik Parti Meclisi'nde 30 arkadaşımız bugün itibariyle Parti Meclisi Üyeliği görevini devam ettiriyor. 27 arkadaşımız ise istifa iradelerini ortaya koydular. İstifa tek taraflı bir işlem ama bir takım usul ve esaslara da uymak gerekir. İstifaların muhatabı CHP Genel Merkezi değil. Biz bunu bilgi amaçlı olarak değerlendirdik, arkadaşlarımız bize bilgi vermek istemişler. Çünkü biliyorsunuz bizler, İstinaf Mahkemesi'nin, yani Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin yetkilendirmesiyle göreve gelmiş kişiler olduğumuz için, istifaların ya da görev kabul etmeme durumlarının ilgili idare tarafından değerlendirmesi gerekiyor' diye konuştu.

'İstifalar karşısında kurultaya doğru gidilmesi hukuken mümkün değildir'

İstifalar sonucu CHP'nin kurultaya gitmeyeceğini özellikle altını çizen Sarı, 'Parti Meclisi üye sayısının kaç olduğunun veya kaç kişi kaldığının bir önemi yok. Tüzüğümüzdeki hüküm, Parti Meclisi üye sayısının 40 altına düştüğünde, yedekler geldikten sonra bile 3'te 2 çoğunluğun altına düşülmesi hükmünün burada uygulanamayacağı çok açık. Dolayısıyla Parti Meclisi görevine devam ediyor ve Parti Meclisi, katılanların salt çoğunluğuyla birlikte karar almaya devam edecek. Arkadaşlarımız farklı değerlendiriyorlar. Haklarıdır, farklı değerlendirebilirler. Bununla ilgili hukuki yollarını, itirazlarını dile getirebilirler. Yetkili makamlar bu konuya bu hukuki düzenlemeler sonrasında açıklık getirecektir. Tartışma konularından biri de kamuoyunda CHP MYK'sının yetkili organlarının aslında sadece belli işleri yapabileceği, belli işleri yapamayacağı biçimindedir. Bu konuyla ilgili de Siyasal Partiler Kanunu Amir Hükmü var. Bu hükmün 16. Maddesi, siyasi partide olağanüstü durumlarda en üst karar organının partinin tüzel kişiliğini ortadan kaldırmak, tüzük ve program değişikliği yapmak dışında bütün iş ve eylemleri yapabileceğine hükmetmiştir. Dolayısıyla hem ilgili mahkeme kararı bakımından hem de Siyasal Partiler Kanunu bakımından konu son derece açıktır. İstifalar karşısında Parti Meclisi'nin çalışmaması, düşmüş sayılması ve bu yoldan da bir kurultaya doğru gidilmesi konusu hukuken mümkün değildir' şeklinde konuştu.

'Parti Meclisi'nde Olağan Kurultay takvimini başlatmak üzere karar almış bulunmaktayız'

Yapılan toplantıda Olağan Kurultay kararı aldıklarını ve mahkeme kararı sonrası bunu uygulamaya koyacaklarını düşündüklerini dile getiren Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Biz bu süreçten çıkmanın tek yolunun aslında bir kurultayla mümkün olabileceğini düşünüyoruz. En başından beri arkadaşlarımızla bunları paylaşıyorduk. Biz mevcut olan arkadaşlarımızla beraber bir yol haritası konuştuk. Partinin önüne bir kurultay takvimi koymak istediğimizi Parti Meclisi'nde tartıştık. Burada hukuki bazı değerlendirmeler var onun dışında siyasi bir takım değerlendirmeler de var. Partinin bu konudaki yetkili organı elbette MYK'dır ve Parti Meclisi'dir. Fakat bizim partimizin başka organları da var. Dolayısıyla önümüzdeki sürece ilişkin bir siyasal görüş alışverişi yapılacak. Biz bugün Parti Meclisi'nde Olağan Kurultay takvimini başlatmak üzere karar almış durumdayız. 'Neden Olağanüstü Kurultay değil de Olağan Kurultay?' sorusu gelebilir. Çünkü şöyle bir durum var. Olağanüstü Kurultayla ilgili bir tarih belirlememiz gerekiyor. Ancak bu tarihi mevcut mahkeme kararı çerçevesinde belirleyemiyoruz. Çünkü kesinleşmemiş bir yargı kararı var ve bu yargı kararının ne zaman kesinleşeceğini de öngöremiyoruz. Dolayısıyla şu tarihte bir kurultay yapalım diyemiyoruz.'