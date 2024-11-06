İzmir Büyükşehir Belediyesinin meclis üyelerinin hesaplarına 'huzur hakkı' olarak yatırdığı ücretten, AK Parti Grubu Meclis Üyelerinin hesaplarından rızalarının dışında 7 aydır CHP İzmir İl Başkanlığı'na otomatik olarak aidat adı altında aylık bin 500 TL kesildiği ortaya çıktı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti Büyükşehir Meclis Üyeleri duruma tepkilerini dile getirdi.



Saygılı: ‘'CHP'nin devreye soktuğu bu tür kriminal davranışları kimlerden öğrendiğini iyi biliyoruz''

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı yaptığı açıklamada, ‘'CHP yine şaşırtmadı. Kooperatifler üzerinden İzmirli vatandaşlarımızın kayıp milyarları ile yetinemediler şimdi de meclis üyelerimizin banka hesaplarından usulsüzce CHP İl Başkanlığı'nın hesabına para aktardılar. CHP'nin devreye soktuğu bu tür kriminal davranışları kimlerden öğrendiğini iyi biliyoruz ve İzmir adına endişe ile takip ediyoruz. Belediye meclislerinin banka hesaplarına kadar uzanan bu soygun mantığının belediye kasalarını ne hale getireceğini, İzmir'i nasıl günlerin beklediğini İzmirli hemşehrilerimin takdirine bırakıyorum'' dedi.



Yıldız: ‘'Kooperatifler üzerinden aldığı kaynak kesildiği için olsa gerek''

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız ise, ‘'CHP İl Başkanı Sayın Şenol Aslanoğlu, kooperatifler üzerinden aldığı kaynak kesildiği için olsa gerek, kendi büyükşehir meclis üyelerine de sözü geçmediğinden olsa gerek, Büyükşehir Belediyesini kullanarak aidat adı altında CHP'li meclis üyelerinden zorla para alması yetmediği gibi AK Parti grubumuzdan da aynı paraları çekmiş durumdalar. AK Parti adına bu hatandan dönülür de CHP'li üyelerden aldığı 1.5 milyon TL de kooperatif paraları gibi olmasın aman dikkat!'' ifadelerini kullandı.



Kocabaş: ‘'CHP, hizmette değil ama finansal oyunlarda gerçekten mahir''

AK Parti Grup Sözcüsü Nail Kocabaş da, ‘'2018 seçimlerinde "Bir oy CHP'ye, bir oy HDP'ye' diyen CHP, şimdi de 'Bir aidat CHP meclis üyelerinden, bir aidat AK Parti meclis üyelerinden' kampanyası mı yürütüyor? Kooperatiflerden hızını almayan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, AK Parti Büyükşehir meclis üyelerimizden de haberleri olmadan aidat kesmeye başlamış. Anlaşılan, hizmet üretmekte gösteremedikleri hız ve pratikliği para toplama konusunda fazlasıyla sergiliyorlar! CHP, hizmette değil ama finansal oyunlarda gerçekten mahir!'' dedi.



Kişili: ‘'Bunun özrü, sehveni yok. Bu bilgi sızdırmanın üstü örtülemez''

AK Parti Meclis Üyesi Dilaver Kişili ise, ‘'Bir bu kalmıştı o da oldu! CHP'li, sözde demokrat yöneticiler bakın ne yaptı! Halkın iradesi ile seçilenlerden kendi çıkarları için pay biçti. O çok bildik, batık kooperatiflerin mimarı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile yaverleri, kendi Büyükşehir Meclis Üyeleri yetmezmiş gibi bir de AK Parti Meclis Üyeleri olarak bizlerden, haberimiz olmadan, banka hesaplarımızdan aidat kesmiş. Aslanoğlu'nu para hırsını anladık da İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi 150 yıllık kamusal itibarı olan bir kurumun, Meclis Üyeleri'ne ait özel bilgileri bir partiye vermesine ne demeli! Bunun özrü, sehveni yok. Bu bilgi sızdırmanın üstü örtülemez'' dedi.



Sevil: ‘'Nerden baksan Şenol beye para yetiştiremiyoruz..''

AK Parti Büyükşehir Meclis Üyesi Burçin Kevser Sevil, tepkisini şöyle dile getirdi: ‘'CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na kendi Meclis Üyelerinden topladığı para yetmedi, kooperatifler üzerinden İzmirliden topladığı para yetmedi AK Parti Meclis Üyelerinden de aidat kesiyor! Nerden baksan Şenol beye para yetiştiremiyoruz..''



Boztepe: ‘'Bu gidişle Sayın Aslanoğlu'nu doyuramayacağız biz''

AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe de, ‘'CHP İzmir İl Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi olarak, benden aidat kesmiş. Ben CHP'den istifa edeli 17 yıl oldu Şenol bey! Zamanında Ben CHP mensubuyken çok aidat verdim. Kendisi sanırım hiç aidat ödememiştir. CHP'nin mevcut Meclis Üyelerinden aidat toplayabilir. Muhtemelen CHP İl Başkanı Sayın Şenol Aslanoğlu kooperatiflerden topladığı para ve CHP Meclis Üyelerinden topladığı para yetmedi AK Parti Meclis Üyeleri olarak bizden de para istiyor anlaşılan. Bu gidişle Sayın Aslanoğlu'nu doyuramayacağız biz..''