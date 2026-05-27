Araçların üzerine yapıştırılan "Haram parayla alınmıştır" yazıları ise sosyal medyada ve siyaset gündeminde adeta bomba etkisi yarattı.

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın aktardığı bilgilere göre, satışa sunulan lüks araçların arkasında çarpıcı iddialar bulunuyor. İşte o araçlar ve detayları:

Satışa Çıkarılan Araçların Arkasındaki İddialar

Mercedes Marka Araç: İBB davasının itirafçısı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’ın parasıyla alındığı iddia ediliyor.

10 Milyon TL'lik VIP Araç: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Özkan Yalım’ın, içini 10 milyon TL harcayarak özel olarak dizayn ettirdiği ileri sürülüyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, şaibe iddialarının odağındaki bu iki aracın bir an önce elden çıkarılması için kesin talimat verdiği öğrenildi.

Genel Merkezdeki Tahribat İçin Suç Duyurusu Talimatı

Kılıçdaroğlu'nun hamleleri sadece araç satışı ile sınırlı kalmadı. "Mutlak butlan" kararının ardından parti yönetimini devralan Kılıçdaroğlu, devir teslim sürecinde CHP Genel Merkezi binasında yaşanan tahribat için de hukuki süreç başlattı.

Mahkeme kararının tebliğ edildiği gün parti binasındaki koltukları parçalayan, duvarlara hakaret içerikli yazılar yazan ve Atatürk fotoğraflarına zarar vererek binayı kullanılamaz hale getiren kişilerin tespiti için harekete geçildi. Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen parti avukatlarının, sorumlular hakkında en kısa sürede suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.