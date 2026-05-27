Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail’in sadakat ve teslimiyetini simgeleyen bu mübarek günler, küslerin barıştığı, sofraların paylaşıldığı en özel zaman dilimlerinden biri.

Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte milyonlarca mümin ibadetlerini yerine getirmek, akraba ziyaretlerinde bulunmak ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek için hazırlıklarını tamamladı. Peki, İslam tarihindeki bu köklü ibadet nasıl ortaya çıktı, bayram namazı nasıl kılınır ve bu günlerde hangi ibadetler idrak edilir? İşte detaylar...

Kurban Bayramı’nın Kökeni: Teslimiyetin ve Sadakatin Simgesi

Kurban ibadetinin kökeni, Hz. İbrahim’in Allah’a olan derin sadakati ve oğlu Hz. İsmail’in büyük teslimiyetine dayanır. Kur'an-ı Kerim'de de yer alan bu kıssada, Hz. İbrahim’in evladını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunu göstermesi üzerine, Yüce Allah onun bu samimiyetini ödüllendirmiş ve gökten bir koç indirmiştir. O günden bu yana kesilen kurbanlar, sadece bir hayvanın feda edilmesi değil; kulun Allah’a yakınlaşma (kurbiyet) arayışını, fedakarlığını ve dünyalık bağlardan sıyrılabilmesini simgeler.

Adım Adım Bayram Namazı: Nasıl Kılınır?

Bayramın ilk günü, sabahın erken saatlerinde camileri dolduran müminler ilk olarak cemaatle Bayram Namazı'nı eda eder. Yılda sadece iki kez kılındığı için kılınış sırası unutulabilen bayram namazı, 2 rekattır ve diğer namazlardan farklı olarak 6 zait (ilave) tekbir içerir.

Diyanet işleri başkanlığı rehberliğine göre bayram namazının kılınışı şu şekildedir:

1. Rekat:

Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" denilerek niyet edilir.

İmamla birlikte "Allahu Ekber" denilerek tekbir alınır ve eller bağlanır. Sübhaneke duası okunur.

Sübhaneke'den sonra imamla birlikte eller kulaklara kaldırılarak 3 kez peş peşe tekbir alınır. İlk iki tekbirde eller yanlara bırakılır, üçüncü tekbirde ise göbek hizasında bağlanır.

İmam içinden Fatiha ve zammı sure okur, ardından rüku ve secdeye gidilerek ilk rekat tamamlanır.

2. Rekat:

İmam önce Fatiha ve zammı sureyi sesli olarak okur.

Rükuya gitmeden önce, tıpkı ilk rekattaki gibi eller kulaklara kaldırılarak 3 kez ilave tekbir alınır ve eller her defasında yana bırakılır.

4. tekbirde ise eller kaldırılmadan direkt olarak rükuya gidilir.

Secdelerin ardından oturulur; Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbe'na duaları okunarak selam verilir. Namazdan sonra imamın okuduğu bayram hutbesi dinlenir.

Kurban Bayramı'nda Yapılması Gereken İbadetler

Bayram günleri, sadece kurban kesmekle sınırlı olmayan, baştan sona zikir ve yardımlaşma ile örülü bir zaman dilimidir.

Bayram süresince öne çıkan temel ibadetler ve gelenekler şunlardır:

Teşrik Tekbirleri: Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, her farz namazın ardından "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Allahu ekber ve lillâhi'l-hamd" diyerek teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Kurban Kesimi ve Paylaşımı: Bayram namazının ardından başlayan kurban kesimi, bayramın 3. günü gün batımına kadar devam edebilir. Kesilen kurbanın etinin geleneksel olarak üç parçaya bölünmesi tavsiye edilir: Bir parçası ev halkı için ayrılır, bir parçası eşe dosta ikram edilir, kalan son parça ise et alma imkanı olmayan ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.

Sıla-i Rahim (Akraba Ziyareti): İslam dini, bayramlarda özellikle anne-baba, akraba ve komşuların ziyaret edilmesini, dargın olanların barışmasını büyük bir ibadet sayar.

Sadaka ve İnfak: Bayram günlerinde yetimleri sevindirmek, fakirlere yardım eli uzatmak ve çocuklara harçlık/hediye vermek günün manevi iklimini pekiştirir.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun.