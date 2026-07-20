Artan kullanım oranıyla birlikte kullanıcıların karşılaştığı sorunlar da çeşitlenirken, en fazla şikayet sürücülerin yolculuğu kabul ettikten sonra konuma gelmemesi, iptal edilen seferlere rağmen ücret tahsil edilmesi ve uygulamalarda gösterilen fiyat ile yolculuk sonunda alınan ücret arasındaki farklar nedeniyle yapıldı.

Sürücü iptalleri mağduriyet yaratıyor

Şikayetlerde öne çıkan en önemli başlıklardan biri, sürücülerin yolculuk talebini kabul ettikten sonra kullanıcıyı bekletmesi ve daha sonra yolculuğun yolcu tarafından iptal edilmesini istemesi oldu. Özellikle havalimanı, hastane veya iş görüşmesi gibi zamanın kritik olduğu durumlarda yaşanan bu iptaller, kullanıcıların hem zaman hem de maddi kayıp yaşamasına neden oluyor.

İptal edilen yolculuklarda ücret kesintisi tepki çekiyor

Platforma ulaşan başvurulara göre birçok kullanıcı, hiç gerçekleşmeyen yolculuklar için kartlarından ücret çekildiğini veya aynı yolculuk için birden fazla tahsilat yapıldığını belirtti. İade süreçlerinin uzun sürmesi ve müşteri hizmetlerine ulaşmakta yaşanan güçlükler de mağduriyetleri artıran başlıca nedenler arasında yer aldı.

Fiyat uyuşmazlıkları güveni zedeliyor

Kullanıcıların sıkça dile getirdiği bir diğer sorun ise uygulamada görülen ücret ile yolculuk sonunda tahsil edilen tutarın farklı olması. Aynı güzergâh için değişken fiyatlar uygulanması, kısa mesafelerde yüksek ücretlendirme yapılması ve rotanın gereksiz şekilde uzatıldığı iddiaları da şikayetlerde öne çıktı.

Uygulama dışı ödeme talepleri güvenlik endişesi oluşturuyor

Bazı kullanıcılar ise sürücülerin yolculuğu uygulama üzerinden iptal ederek ücreti nakit olarak talep ettiğini bildirdi. Uzmanlar, uygulama dışı gerçekleştirilen yolculukların rota takibi, ödeme kayıtları ve müşteri desteği gibi güvenlik avantajlarını ortadan kaldırdığına dikkat çekiyor.

Scooter ve araç kiralama hizmetlerinde de sorunlar arttı

Şikayetler yalnızca taksi ve araç çağırma hizmetleriyle sınırlı kalmadı. Elektrikli scooter kullanıcıları, teknik arızalar nedeniyle sürüşü sonlandıramadıklarını, araç hareket etmese bile ücret işlemeye devam ettiğini ve sonradan ceza uygulandığını ifade etti.

Paylaşımlı araç kiralama hizmetlerinde ise araçlarda önceden bulunan hasarların kullanıcıya yüklenmesi, provizyon bedellerinin geç kaldırılması, kiralamanın sistem üzerinden sonlandırılamaması ve sonradan tahsil edilen ek ücretler en fazla dile getirilen sorunlar arasında yer aldı.

Kullanıcıların en sık dile getirdiği şikayetler

Platforma iletilen başvurular incelendiğinde öne çıkan sorunlar şöyle sıralandı:

Sürücünün yolculuğu kabul etmesine rağmen konuma gelmemesi,

Gerçekleşmeyen veya iptal edilen yolculuklar için ücret tahsil edilmesi,

Uygulamada görünen fiyat ile tahsil edilen ücret arasında fark oluşması,

Sürücülerin uygulama dışı nakit ödeme talep etmesi,

Scooter ve araç kiralama hizmetlerinde teknik arızalar nedeniyle haksız ücretlendirme yapılması,

İade süreçlerinin uzaması ve müşteri hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlar.

Veriler, dijital ulaşım platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcı deneyimi ve müşteri hizmetleri konularında yaşanan problemlerin de hızla arttığını ortaya koyuyor. Özellikle ücretlendirme şeffaflığı, sürücü davranışları ve teknik altyapıya ilişkin sorunlar, tüketicilerin en fazla çözüm beklediği başlıklar arasında bulunuyor.