Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde altı ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, tarımsal sulama döneminde artan kaçak elektrik kullanımına ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Özellikle Şanlıurfa'da kaçak tüketimin yoğunlaştığı bölgelerde şebekeye aşırı yük bindiği, bunun da kesinti riskini artırdığı belirtildi.

Bazı mahallelerde kaçak kullanım yüzde 94'e çıktı

Şirket verilerine göre Harran ilçesine bağlı Damlasu Mahallesi ile Eyyübiye ilçesindeki Yolbaşı ve Keskin mahallelerinde tarımsal sulamada kaçak elektrik kullanım oranı yüzde 94'e ulaştı. Kaçak tüketimin yoğun olduğu 28 mahallede ise ortalama kaçak kullanım oranının yüzde 90 seviyesinde olduğu bildirildi.

591 aboneden 554'ünün elektrik borcu bulunuyor

Eyyübiye, Harran, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde Damlasu, Türkoğlu ve Demirli enerji hatlarından elektrik alan 591 tarımsal sulama abonesinden 554'ünün vadesi geçmiş elektrik borcu bulunduğu açıklandı. Bazı abonelerin yaklaşık 10 yıldır elektrik borcunu ödemediği ve harici bağlantılarla kaçak elektrik kullanmayı sürdürdüğü belirtildi.

Buna karşılık kullandığı elektriğin bedelini düzenli ödeyen üreticilerin oranının yalnızca yüzde 5 seviyesinde kaldığı ifade edildi.

Tarımsal sulamadan kaynaklanan borç milyarlarca liraya ulaştı

Dicle Elektrik'in verilerine göre Şanlıurfa genelinde 17 bin 143 tarımsal sulama abonesi bulunuyor. Bu abonelerin yaklaşık yüzde 70'inin elektrik borcu olduğu belirtilirken, tarımsal sulamadan kaynaklanan toplam ödenmemiş borcun milyarlarca liraya ulaştığı kaydedildi.

Şirket, kaçak elektrik kullanımının ve tahsilat sorununun mevcut seviyelerde devam etmesi halinde şebeke üzerindeki yükün daha da artacağını, bunun sadece kaçak elektrik kullananları değil, borcunu düzenli ödeyen üreticiler ile diğer aboneleri de olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Düzenli ödeme yapan üreticilere jeneratör desteği

Dicle Elektrik, kaçak kullanım nedeniyle yaşanabilecek olası kesintilerden düzenli ödeme yapan abonelerin etkilenmemesi amacıyla sahada ek tedbirler aldığını açıkladı. Bu kapsamda elektrik faturalarını düzenli ödeyen üreticilere, yakıt gideri de şirket tarafından karşılanmak üzere jeneratör desteği sağlandığı bildirildi. Şirket, uygulamanın üretimde aksama yaşanmaması ve yükümlülüklerini yerine getiren abonelerin mağdur olmaması amacıyla hayata geçirildiğini duyurdu.