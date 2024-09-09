CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, CHP'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'deki törene Genel Başkan Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, parti yöneticileri, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

Özel başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan ilerleyerek Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Özel'in kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.



Saygı duruşundan sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne giden Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

"Sayın Genel Başkanım, iki büyük eserinizden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademesinden yöneticileri ile partimizin kuruluşunun 101'inci yılında huzurunuzdayız. Sizden aldığımız büyük ilhamla partimizi iktidar yaparak Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluş felsefesinden sapmadan kurucu değerlerine bağlı kalarak demokratik, laik, sosyal, hukuk devletini niteliklerini güçlendirerek gösterdiğiniz hedefe ulaştırmak için durmadan, dinlenmeden mücadele edeceğimize söz veriyoruz. Sayın Genel Başkanım, Amasya'da kurtuluş reçetesi olarak ortaya koyduğunuz 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' ilkesine partimizin 101'inci yılında sıkı sıkıya bağlıyız. Cumhuriyetimizi emanet ettiğiniz gençlerle birlikte yüceltmek, çizdiğiniz muasır medeniyet seviyesinin ilerisine taşımak, ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik ve demokratik yoksunlukları milletimizle birlikte giderebilmek için azimle ve kararlılıkla mücadele edeceğiz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, size, silah arkadaşlarınıza ve partimizin kurucu kadrolarını oluşturan yol arkadaşlarınıza minnetlerimizi sunuyor, şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz."

Özel, daha sonra 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına da çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunduktan sonra Anıtkabir'den ayrıldı.