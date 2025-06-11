Bu kapsamda Chery, Türkiye çapındaki 51 Yetkili Servis noktasında ücretsiz yaz kontrolü hizmeti sunuyor. Böylece Chery kullanıcıları, araçlarının ücretsiz yaz kontrolünü yaptırarak yola güvenle çıkmanın keyfini sürüyor. Ayrıca 24 Haziran tarihine kadar geçerli olacak kampanya süresince elektrikli yan basamak alımlarında tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden net %25 indirim imkanı sunuluyor.

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, tatil yolculuklarının başladığı yaz döneminde kullanıcıların güvenle yola çıkmasına katkıda bulunacak ücretsiz yaz kontrolü hizmetini duyurdu. Bu hizmet kapsamında Chery kullanıcıları Türkiye genelindeki 51 Chery Yetkili Servis noktasında ücretsiz araç kontrollerini gerçekleştirebilecekler. Ücretsiz yaz kontrolleri kapsamında motor bölümü, ısıtma & soğutma sistemi, şasi sistemi, araç içi ve araç dışı (akü, hava filtresi, yağlama sistemleri, park freni, fren pedalı, gösterge ışığı, korna, direksiyon simidi, klima sistemi, frenler, amortisörler, tekerlek, motor bölümü, araç ışıkları, dikiz aynası, silecek sistemi ve cam mekanizması kontrolü) kontrollerini içeren toplam 34 farklı kontrol yapılıyor.

Bununla birlikte 24 Haziran tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, TIGGO7 PRO, TIGGO7 PRO MAX, TIGGO8 PRO kullanıcıları elektrikli yan basamak alımlarında tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden net %25 indirim fırsatından yararlanabilecek.