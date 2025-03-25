Sunduğu birbirinden iddialı SUV modelleri ile 2 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye pazarında 100 bin üzerinde satış adedine ulaşarak rekor kıran Chery, mart ayı boyunca geçerli olan nakit alım indirimleri ve kredi olanakları ile yeni bir SUV sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Bu kapsamda, genç, dinamik ve iddialı tasarımıyla öne çıkan OMODA 5 PRO’nun Intelligent versiyonu için 290 bin TL nakit alım indirimi ve 300 bin TL kredi imkanları sağlanıyor. OMODA 5 PRO’nun Exceptional versiyonunda ise 330 bin TL nakit alım indirimi ve 300 bin TL kredi kullanıcılara sunuluyor. Akıllı sürüş teknolojileri ve kaliteli yaşama odaklanmış 7 kişilik geniş hacimli SUV modeli olan TIGGO8 PRO MAX’in Intelligent versiyonunda 200 bin TL nakit alım indirimi ve 200 bin TL kredi olanakları sunuluyor. TIGGO8 PRO MAX’in Exceptional versiyonunda ise 295 bin TL nakit indirimi ve 200 bin TL kredi avantajı yer alıyor.

Müşterilerinin beklentilerine uygun olarak tasarlanan ve geliştirilen OMODA 5 PRO; kısa zamanda Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri arasında yerini aldı. OMODA 5 PRO, Vision, Intelligent ve Exceptional olmak üzere 3 farklı donanım seviyesinde satışa sunuluyor. Model, gelişmiş ADAS Sistemleri, 24.6” bilgi-eğlence sistemi, 540° Görüş Sistemi, SONY ses sistemi, kablosuz CarPlay ve Android Auto bağlantısı, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltukları, direksiyon ısıtması ve açılabilir cam tavan gibi üst seviye donanımları ile öne çıkıyor.

Chery TIGGO8 PRO MAX, akıllı sürüş destek sistemleri ve teknolojik sürüş deneyimine odaklanan 7 kişilik geniş hacimli bir SUV modeli olarak öne çıkıyor. Markanın Türkiye’deki “Amiral Gemisi” pozisyonunda konumlandırdığı Chery TIGGO8 PRO MAX, gelişmiş ADAS sistemleri, 24.6” bilgi-eğlence sistemi, sanal gösterge paneli, 540° Görüş Sistemi, SONY ses sistemi, kablosuz CarPlay ve Android Auto bağlantısı, açılabilir panoramik cam tavanı, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltukları ile premium konfor duygusunu yaşatıyor. TIGGO8 PRO MAX, Intelligent ve Exceptional olmak üzere iki farklı donanım seviyesi ile kullanıcılarla buluşuyor.

Chery, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sunduğu modellerde 5 yıl veya 150.000 kilometre garanti avantajı ile güvenilirliğini bir kez daha kanıtlıyor. SUV segmentinde fark yaratan modelleri ve avantajlı kampanyalarıyla Chery, mart ayı boyunca özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.