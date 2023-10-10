. #letsenjoyautumn temalı partiye Chery kullanıcıları, iş, sanat, moda, TV ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Davetliler, İstanbul’un en dikkat çeken adreslerinden Novikov İstanbul’un birbirinden lezzetli ikramları ve müzik eşliğinde eğlenirken, Chery modellerini de yakından inceleme fırsatı buldular.

Türkiye otomotiv pazarına güçlü bir giriş yapan Chery, hem satış hem satış sonrasındaki etkinliği hem de kullanıcıları ile olan bağlarını kuvvetlendiren organizasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Novikov İstanbul’da düzenlenen “Sonbahar Partisi”nin sponsorlarından biri olan Chery Türkiye, mevcut kullanıcılarına ek olarak ünlü simaların da davetli olduğu gecede en yeni modellerini sergiledi. Novikov İstanbul’un birbirinden lezzetli ikramları, DJ COSH’un müzik performansı ve İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasında, #letsenjoyautumn konseptinde eğlenen katılımcılar, sonbaharın keyfini çıkardılar. Sosyal yaşamın ünlü isimlerinden moda, sanat, iş dünyası ve ekranların sevilen yüzlerine kadar o gece herkes, ışıltıları ve stilleriyle göz kamaştırdı. Göz kamaştıranlar arasında Chery’nin TIGGO 8 PRO ve OMODA 5 modelleri, eşsiz boğaz manzarasına eşlik ettiler. Modern, sofistike tarzı ve “market” konseptiyle dikkat çeken Novikov İstanbul, Asya ve İtalyan mutfaklarının kendine özgü, yenilikçi lezzetlerini davetlilerle buluşturdu.

TIGGO 8 PRO’nun eksiksiz premium iç mekânı

İlk bakıştan itibaren kullanıcıları etkisi altına alan Chery TIGGO 8 PRO, eksiksiz iç mekân deneyimiyle D-SUV segmentinin en fazla aranan modeli haline geldi. Sürücü ve yolculara rahat bir yaşam alanı sunan kokpitteki ön koltuklar, elektrikli ayar ve hafıza işlevleriyle gelişmiş bir seyahat konforu sağlıyor. Koltuklar aynı zamanda ısıtma ve havalandırma işlevleriyle de donatılmış durumda. Bunlara ek olarak deri koltuklarda, uçaklardakini andıran, 4 yönlü ayarlanabilir koltuk başlıklarıyla premium konfor sağlanabiliyor. Dokunma hissi uyandıran yumuşak dokulu yüzeyler ve vücudu destekleyen koltuk minderleri, yolculara her türlü hava koşulunda konfor ve keyif sunarak gelişmiş bir seyahat imkânı sunuyor.