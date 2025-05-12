Teknoloji odaklı inovasyonuyla marka büyümesinde yeni bir çağ açan Chery, başarıyla tamamladığı organizasyonlarla küresel atılımının yol haritasını da kamuoyuyla paylaşmış oldu. Önümüzdeki dönemde Avrupa, Asya-Pasifik ve Afrika gibi bölgelerde yeni iş birliği fırsatları yakalamayı hedefleyen marka, farklı pazar taleplerini karşılayacak yeni ürünler sunmayı planlıyor. Şangay Otomobil Fuarı ve İş Konferansı 2025, Chery'nin büyümesinde bir dönüm noktası olmasının yanı sıra, şirketin gelişmiş küresel stratejisi için de bir sıçrama tahtası oldu.

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, 2025 Şangay Otomobil Endüstrisi Fuarı ve Chery Uluslararası İş Konferansı’nı başarıyla tamamlandı. Marka için yılın en önemli etkinliği olan Chery Uluslararası İş Konferansı’na 97 ülke ve bölgeden 3 binin üzerinde iş ortağı ve basın mensubu katılım sağladı. Bu etkinliklerle teknolojik yenilik, ürün stratejisi, hizmet iyileştirmeleri ve küreselleşme çabalarındaki sistematik atılımlarını kapsamlı bir şekilde ortaya koyan Chery, dünya genelinde aile odaklı kullanıcılar için ilk tercih olma yönündeki temel misyonunu yeniden teyit etti.

Hibrit teknoloji gelişime olanak tanıyor!

Teknoloji odaklı küresel bir marka olan Chery, etkinlikte teknoloji markası “Chery Süper Hibrit”i (CSH) tanıttı ve “teknoloji eşitliği” ve “değer kapsayıcılığı” temel felsefeleriyle hibrit teknolojisi için endüstri standartlarını yeniden tanımladı. Bu yenilikçi çözüm, markanın dünya genelindeki kullanıcılara daha verimli, çevre dostu ve güvenilir mobilite çözümleri sunma konusundaki kararlılığını yansıtıyor. CSH'nin kalbinde, yüzde 44,5'lik etkileyici bir termal verimlilik sağlayan özel bir beşinci nesil hibrit motor ve sürekli değişken elektrikli hibrit DHT yer alıyor. Bu verimli sistem 1.400 kilometrenin üzerinde olağanüstü bir toplam menzili mümkün kılarak menzil kaygısını etkili bir şekilde ortadan kaldırıyor. Ayrıca, özel yüksek performanslı hibrit batarya ve Guardian batarya güvenlik koruma sistemi, hem güvenliği hem de dengeyi ön planda tutarak, en zorlu koşullarda bile güvenilir bir çalışma sağlıyor. Chery, CSH'yi temel alarak TIGGO ve ARRIZO serilerini kademeli olarak geliştirecek. Bu yeni modeller, CSH teknolojisinin gücünden yararlanarak kullanıcılara üstün performans ve daha konforlu bir sürüş deneyimi sağlıyor. Chery ayrıca ürün gamını çeşitlendirmek ve dünya genelinde müşterilerin değişen ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak üzere pick-up kamyonet ve MPV gibi yeni segmentlere de açılmayı planlıyor.

Fuar Chery için pick-up pazarına girişi temsil ediyor!

Bu yılki Şangay Otomobil Fuarı'na Chery'nin yeni pick-up serisi HIMLA'nın dünya tanıtımı damgasını vurdu. Chery'nin 10 milyonun üzerinde küresel kullanıcı tabanı temel alınarak yapılan kapsamlı araştırmaların sonucu olarak ortaya çıkan HIMLA, olağanüstü arazi kabiliyeti ve yüksek taşıma kapasitesi sunmanın yanı sıra, akıllı teknolojileri ve konfor odaklı özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Bu, onu hem aile hem de ticari kullanıma eşit derecede uygun, gerçek bir “çift amaçlı pick-up kamyonet” haline getiriyor. Kompakt otomobillerden orta sınıf ve lüks otomobillere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan HIMLA serisi, benzinli, dizel ve yeni enerji gibi birden fazla güç aktarma sistemi seçeneği sunacak. HIMLA modelinin tanıtımı sadece Chery'nin ürün ekosisteminin gelişimini temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda performansın zekayla, kullanışlılığın ise rafine çözümlerle buluştuğu küresel pick-up pazarını yeniden şekillendirmede cesur bir adımın sinyalini de veriyor.

Küresel etkinliklerle marka farkındalığı artıyor!

Chery, marka tanıtımı ve pazar genişlemesinde, yenilikçi bir yaklaşım ve ileri görüşlü bir vizyon ortaya koydu. Şirket, bir yandan da ürün bilinirliğini ve marka etkisini artırmak amacıyla bir dizi sürdürülebilir küresel marka girişimi başlattı. Öne çıkan güvenlik girişimlerinden biri de Chery'nin “Zorlukları dize getir” etkinliği oldu. Bu etkinliğe, TIGGO9'un önden çarpışma ve spiral takla testi ve TIGGO8’in yedi araçlık istifleme mücadelesi gibi çarpıcı gerçek dünya gösterileri damgasını vurdu. Tüm bu testler ve gösteriler araçların üstün güvenlik performansını tüm dünyaya gösterdi. Bu zorlu güvenlik testleri sadece geleneksel güvenlik doğrulama yöntemlerinin sınırlarını zorlamakla kalmadı, aynı zamanda “Herkes için Tavizsiz Güvenlik” kavramını ölçülebilir, teknolojik bir kapsayıcılık girişimine dönüştürdü.

Chery’nin pazarlama stratejisi, araçlarının yeteneklerini ortaya koymak için mekân ve senaryo tabanlı deneyimlere odaklanıyor. Kullanıcılar, “Sınırsız Yaşam” gibi etkinliklerde, Chery modellerinin ferah iç mekanlarını ve premium konforunu ilk elden deneyimleme fırsatı buluyor. Aile ile yapılan yolculuklar ve açık hava kampı kurulumları da dahil olmak üzere dikkatlice hazırlanan simülasyonlar sayesinde tüketiciler, markanın çok yönlülüğünü gerçek dünyada deneyimleyebildi. 1.400 kilometrelik “Sonsuz Ufuk Endişesiz Yolculuk” dayanıklılık testi, CSH'nin olağanüstü performansını gözler önüne sererken, endişesiz bir sürüş menzili kadar 100 kilometrede 4,2 litre son derece düşük yakıt tüketimi değeri de dikkat çekti. Gelecekteki zorluklar arasında bataryanın sınırlarını zorlamak yer alıyor. CSH’nin endişesiz menzil, endişesiz güvenlik ve sınırsız mutluluk gibi temel vaatlerini desteklemek adına sıcak, soğuk, kuru ve ıslak ortamlarda batarya güvenliği test edilecek. Bu çabaların amacı tüketicilerin Chery’nin hibrit teknolojilerine ilişkin anlayışını ve güvenini derinleştirmek.

AiMOGA ilk kez misafirlerle etkileşime girdi!

Chery, marka etkisini daha da artırmak üzere spor etkinliklerine sponsorluk, KOL/KOC'lerle iş birliği ve yeni medya canlı yayın girişimleri de dahil olmak üzere yeni pazarlama stratejilerini aktif olarak uyguluyor. Chery, küresel bir iletişim matrisi oluşturarak ortaklar, medya ve kullanıcılar arasında daha fazla etkileşim sağlamayı amaçlıyor. Bu yenilikçi pazarlama modeli, markanın erişimini ve etkisini genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda ortakları için daha büyük pazar fırsatları ve gelişim potansiyeli oluşturuyor. Chery, küresel ortak ağıyla yakın iş birliği yaparak uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü daha da artıracak, birlikte büyüyerek başarıya ulaşacak.

Her zaman “araç ile yaşam” felsefesini savunan Chery, kullanıcılarına bütünsel ulaşım çözümleri sunmak için kendini adadı. Marka, bu yılki İş Konferansı'nda akıllı ekosistemini öne çıkardı ve teknoloji deneyim alanında AiMOGA Robotu ve robot köpek gibi yenilikleri tanıttı. Misafirleri karşılamak ve yönlendirmeden engelli zorluklara ve gerçek zamanlı etkileşimlere kadar çok sayıda gösteri, Chery'nin sesli etkileşim, görsel tanıma ve diğer akıllı çözümlerdeki bilgi birikimi ve uzmanlığını gözler önüne serdi. Yapay zekâ destekli bu çözümler, günlük yaşamda uygulama açısından muazzam bir potansiyele sahip olup, gelecekteki aile yaşamının sınırsız olasılıklarına dair öngörüler sunuyor. Perakende standında aynı zamanda pratiklik ve kültürel değeri bir arada sunan otomobil maketleri ve açık hava ekipmanları gibi çevre dostu ürünler de tanıtıldı. Stanttaki satışlar sadece iki günde 60 bin yuanı aştı ve Chery’nin marka ekosisteminin ticari yaklaşımı açısından yeni yollar açtı. Chery ayrıca aracın sahip olma süresi boyunca kapsamlı koruma sağlayan “CHERY AİLE BAKIMI” servis markasını resmen başlattı. Ayrıca “Her zaman yanınızda” sloganıyla CHERY AİLE BAKIMI, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara daha rahat ve profesyonel bir genel hizmet deneyimi sunarak aile odaklı bakım hizmeti sağlıyor. Bu lansman, Chery’nin küreselleşme stratejisinde yeni bir döneme işaret ediyor ve küresel arenada hizmet odaklı büyümeye ve gelişmiş müşteri deneyimine doğru stratejik bir değişimi yansıtıyor. Chery, hizmet ekosistemini güçlendirerek müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmayı, sürdürülebilir, uzun vadeli büyümenin önünü açmayı hedefliyor.

Yeni iş birlikleri için hazırlık yapılıyor!

Chery, önümüzdeki dönemde Avrupa, Asya-Pasifik ve Afrika gibi bölgelerde yeni iş birliği fırsatları yakalamayı ve farklı pazar taleplerini karşılayacak yeni ürünler sunmayı planlıyor. Marka aynı zamanda farklılaştırılmış geliştirme yoluyla bölgesel ihtiyaçlara özel çözümler üreterek ve gerçek anlamda “tek pazar, tek politika” yaklaşımını gerçekleştirerek, “Bir Yerde, Bir Yer İçin” yerelleştirme stratejisini derinleştirecek. Chery, teknolojik yenilik ve küresel bakış açısıyla, Çinli otomotiv markalarının sınırsız potansiyelini dünyaya sunuyor. Başarılı Şangay Otomobil Fuarı ve İş Konferansı 2025, Chery'nin büyümesinde bir dönüm noktası olmasının yanı sıra, şirketin gelişmiş küresel stratejisi için de bir sıçrama tahtası oldu. Otomotiv endüstrisi benzeri görülmemiş bir hızla dönüşürken, Chery küreselleşme aksiyonlarına cesurca devam ediyor ve Çinli otomobil üreticileri için dünya arenasında yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor.