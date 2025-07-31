Üst üste ikinci kez bu prestijli sıralamada yer alarak dikkatleri üzerine çeken Chery Grubu, 152 sıra yükseldi ve 233’üncü sıraya yerleşti. Böylece bu yılki listede en hızlı yükselen otomobil üreticisi oldu. Bu yıl listede yer alan şirketlerin toplam geliri, bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artışla yaklaşık 41,7 trilyon dolara ulaştı. Listede toplam 130 Çinli şirket yer alıyor ve bunların 2024 yılı toplam cirosu yaklaşık 10,7 trilyon dolar.

Çin’in en büyük otomotiv ihracatçısı olan Chery Grubu, global arenadaki hızlı yükselişini sürdürüyor. Avrupa başta olmak üzeren deniz aşırı pazarlarda güçlü büyüme rakamlarına ulaşan marka, büyük küresel şirketlerin gücünü değerlendiren en prestijli ve yetkili sıralamalardan olan Fortune Global 500 listesinde basamakları hızla tırmanıyor. Farklı ülkelerdeki büyük şirketlerin sıralamalarının yanı sıra satış getirisi, özkaynak getirisi ve toplam faktör verimliliği gibi operasyonel kalitedeki değişiklikler hakkında bilgi sağlayan listede üst üste ikinci kez yer alarak başarısını taçlandıran Chery Grubu, 152 sıra birden yükseldi ve listenin 233’üncü basamağında yerini aldı. Chery ayrıca, bu yılki listede en hızlı yükseliş gerçekleştiren otomobil üreticisi oldu.

500 şirketin toplam geliri 41,7 trilyon dolar!

Fortune Global 500 sıralaması, uzun zamandır dünyanın en büyük şirketlerinin gücünü değerlendirmek adına en prestijli ve yetkili ölçütlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl listede yer alan şirketlerin toplam geliri, bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artışla yaklaşık 41,7 trilyon dolara ulaştı. Listeye giriş için minimum satış eşiği 32,2 milyar dolardı. Listede toplam 130 Çinli şirket yer alıyor ve bunların 2024 yılı toplam cirosu yaklaşık 10,7 trilyon dolar. Chery Grubu, geçen yıl Fortune Global 500 listesine 385’inci sıradan hızlı bir giriş yaparak global yolculuğunda önemli kilometre taşını geride bırakmıştı. Chery bu yıl sadece prestijli listedeki yerini korumakla kalmadı, aynı zamanda Fortune Global 500'ün üst sıralarına üç haneli bir sıçrama yaparak küresel otomotiv sektörünün gizli bir yıldızı olarak liderliğe yükselen muhteşem bir gelişme kaydetti.

28 yıllık tarihi boyunca “sürprizlerle” dünyayı birçok kez şaşıtan Chery, piyasa döngülerine karşı dirençli yapısı ve sektör liderliğiyle kendini bir kez daha kanıtlanmış oldu. Chery, Çin'in tarihinin ilk binek otomobil motorunu bağımsız olarak geliştirdi. Şirket bugün, gelişmiş Chery Super Hybrid (CSH) gibi teknolojik atılımlarla öncülüğünü sürdürüyor. Çin araçlarını hem geleneksel hem de yeni enerji çağında üstün performans gösteren dünya standartlarında “Çin kalbi” teknolojisiyle donatıyor. Chery aynı zamanda, yapay zeka alanında da stratejik yatırımlar yapıyor ve insansı robotu AiMOGA ile sektörün geleceğini şekillendirmeye hazırlanıyor.

Yıllık büyüme ortalaması yüzde 30’un üzerinde!

Chery'nin ilk sedan modeli, bir zamanlar lüks sayılan bir otomobili geniş kitlelere ulaştırarak ve milyonlarca Çinli aile için otomobil sahibi olmayı uygun fiyatlı hale getirerek “gizli bir mücevher” olarak anında piyasada sansasyon yarattı. Marka artık “aile için güvenlik” ve “herkesin 5 Yıldız korumasından yararlanması” vizyonunu hayata geçiren, küresel standartlara uygun akıllı güvenlik sistemleri geliştiriyor. Yurt dışına açılan ilk Çinli otomobil üreticilerinden biri olan Chery, 22 yıldır ülkesinin en büyük binek otomobil ihracatçısı konumunu korumakla kalmıyor, aynı zamanda toplam ihracatı 5 milyon adedi aşan ilk Çin otomobil markası olma özelliğini de taşıyor. Dikkat çekici olan, yurtdışında satılan Çin araçlarının beşte birinde Chery logosunun yer alması. Orta düzeyde büyüyen bir sektör ortamında Chery Grubu, son üç yılda olağanüstü bir performans sergileyerek yıllık araç satışlarını 1,233 milyondan 1,881 milyona ve ardından 2,6 milyon adede çıkardı. Şirket, yıllık ortalama 100 milyar RMB'nin üzerinde gelir artışı elde etti ve yüzde 30'un üzerinde etkileyici bir toplam büyüme oranını korudu. Bu sürekli mükemmellik, Chery'nin sektörde “gizli kahraman” bir şirketten, niteliksel sıçramalarla iddialı hedefleri gerçeğe dönüştüren gerçek bir “öncü” olmanın karakteristik özelliği. Chery, artan kalitesi ve güçlenen kapasitesiyle artık dünya standartlarında bir otomotiv markası olma vizyonuna doğru hızla ilerliyor.