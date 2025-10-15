Şirket, sürdürülebilir üretim, küresel büyüme ve ileri teknoloji yatırımlarına odaklanarak kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırmayı, yeni pazarlara açılarak Türkiye’yi alüminyum alaşımlı parça üretiminde ‘küresel üs’ konumuna taşımayı hedefliyor.

Kurulduğu günden bu yana sayısız ilke imza atan Cevher Grubu, 1984 yılında Türkiye’nin ilk alüminyum döküm jantını üreterek sektörde bir dönüm noktası yarattı. Bugün, 70’inci kuruluş yılını kutlarken, geleceğe yönelik yatırımlar ve küresel açılım stratejileri ile yoluna güçlenerek devam ediyor.

“Alüminyum Alaşımlı Otomotiv Parçası Üretiminde Türkiye’de Öncü Konumdayız”

Cevher Jant Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özyavuz, 1955 yılında başlayan bu yolculuğun bugün yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da saygın, yenilikçi ve güçlü üretim markalarından biri haline geldiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“1975 yılında Türkiye’nin ilk alüminyum silindir kapağı ve manifoldunu ürettik. 1983 yılında Bornova’da sektörün ilk Çıraklık Okulu’nu kurduk. 1984’te Türkiye’nin ilk alüminyum döküm jantını yine biz ürettik. 1985’te ise Ege otomotiv sanayisinin ilk ihracatını gerçekleştirerek dünyaya açıldık. Bugün, Türkiye’nin jant ihracatındaki yaklaşık %25’lik pazar payımızla, global otomotiv sektörünün önemli oyuncularından biri olarak ülkemizin net ihracatçı kimliğine katkı sağlamaktan ve sosyal sorumluluğunun bilincinde bir şirket olarak toplumla birlikte değer üretmekten büyük gurur duyuyoruz.”

Haluk Özyavuz, 70 yıllık birikimin geleceğe güçlü bir vizyon sunduğunu da belirterek şöyle devam etti: “Elektrikli araçlar, hafif malzeme çözümleri, döngüsel ekonomi, yapay zekâ destekli üretim sistemleri ve stratejik iş birlikleri gibi fırsatların eşiğindeyiz. Cevher olarak bu dönüşümün sadece takipçisi değil, öncüsü olacağız. Yatırımlarımızı daima teknolojiye, insana ve sürdürülebilirliğe öncelik vererek sürdüreceğiz.”

“Büyüme Hedeflerimize Kararlılıkla İlerliyoruz”

Şirketin küresel ölçekte stratejik bir oyuncuya dönüştüğünü belirten Cevher Jant İcra Kurulu Üyesi Cevher Özyavuz, “İzmir’deki modern tesislerimizde yıllık yaklaşık 3 milyon jant üretim kapasitesine sahibiz. Almanya ve İspanya’daki ofislerimiz, %99 ihracat başarımız ve Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz gibi global markalarla geliştirdiğimiz mühendislik ortaklıkları sayesinde sektörde stratejik bir konumdayız. Dijitalleşme ve mobilite devrimi, jantların işlevini de yeniden tanımlıyor. Artık jantlardan yalnızca taşıyıcı özellik değil; daha büyük, daha hafif, daha düşük emisyonlu ve yüksek mühendislik çözümleri sunabilen kompleks yapılar bekleniyor. Biz de bu değişimi önceden görerek tüm tasarım, geliştirme, üretim ve validasyon süreçlerini kendi bünyemizde gerçekleştirebilen entegre bir yapı kurduk” diye konuştu.

Özyavuz ayrıca sürdürülebilirlik yatırımlarına da dikkat çekerek şöyle devam etti: “Enerji verimliliği projelerimiz ve tam otomatik boyama tesisimizle Türkiye’nin en çevreci üreticilerinden biriyiz. 24 inçe kadar jant üretebilen Endüstri 4.0 altyapımızla ülkemizin ilk üç üreticisi arasında yer alıyoruz. Alüminyum sektörünün ilk ve tek sürdürülebilirlik sertifikasyon standardı olan ASI Performans Standardı’nı alan Türkiye’deki ilk jant üreticisi olduk. 2024 itibarıyla I-REC sertifikasyonuyla elektrik tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonumuzu %100 sıfırladık. Ama sürdürülebilirlik yalnızca çevreyle sınırlı değil. Mesleki Eğitim Merkezimiz ile gençlere fırsat sunuyor, kadın istihdamını artıran projelerimizle toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunuyoruz. 1983 yılından itibaren çıraklık eğitimi veren merkezde bugüne kadar teknik olarak 1.500’ün üzerinde öğrenci yetiştirdik. Bugün, çıraklıklarından beri Cevher’de çalışmaya devam eden ve üretimin farklı kademelerinde görev alan 100’e yakın mezun çalışma arkadaşımız var. Bugün itibarıyla icra kurulumuzda kadın oranı %33, yönetim kurulumuzda ise %40 civarında. Bu oranları zaman içinde daha da artırmayı hedefliyoruz. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bizim için yol gösterici: kadınları iş hayatına katmak, çevreci üretim yapmak, vatansever gençler yetiştirmek… Bunların tümü %99 ihracat yapan bir şirket olarak yalnızca sektörün değil, ülkemizin kalkınmasına hizmet eden temel hedeflerimizdir.”

“Küresel Ölçekte Daha Güçlü Konuma Gelmeyi Amaçlıyoruz”

Cevher Jant İcra Kurulu Üyesi Cevher Özyavuz, geleceğe ilişkin stratejilerini ise şu şekilde açıkladı: “Ürün portföyümüzü yalnızca otomobil ve ticari araç jantlarıyla sınırlamıyor, alüminyum döküm parçalarıyla birlikte yeni nesil teknolojilere de odaklanıyoruz. Tamamlanan flow forming yatırımlarımız sayesinde, premium segmentte yüksek katma değerli jant çözümleri sunarak sektördeki yeniliklere hızla adapte olabiliyoruz. Değişimi yakından takip eden ve hızlı aksiyon alabilen dinamik bir yapımızla geleceğin mobilitesine yön veriyoruz. Batı kadar Doğu pazarlarını da stratejimize dahil ederek Çinli üreticilerin Avrupa’daki büyüme planlarında güçlü bir tedarikçi ve know-how partneri olmayı hedefliyoruz. Ayrıca halka arz başvurumuzu gerçekleştirdik. Sürecin başarıyla sonuçlanması için çalışmalarımıza titizlikle ve kararlılıkla devam ediyoruz. Bu adımla, yatırımcılarımıza ve paydaşlarımıza uzun vadeli katma değer sağlamayı, elde edeceğimiz kaynaklarla kapasitemizi artırmayı, ileri teknolojilere yatırım yapmayı ve sürdürülebilir üretim çözümlerimizi daha da geliştirmeyi planlıyoruz.”

“Aktif Büyüklüğümüz Son 3 Yılda %276 Artışla 7,2 Milyar TL’yi Aştı”

Finansallara ilişkin de bilgi veren Özyavuz, “2021 yılından bu yana yaklaşık üç kat büyüme gerçekleştirdik. 2022 yılında 116 milyon avro olan ciromuzu, 2023 yılında 133 milyon avroya, 2024 yılında ise 144 milyon avroya çıkarmayı başardık. 2025 yılı sonunda ise yaklaşık 170 milyon avro ciro elde etmeyi hedefliyoruz. 31.12.2022 tarihinde 2,6 milyar TL olan aktif büyüklüğümüz, 2023’te %57 artışla 4,1 milyar TL’ye ulaştı. Geçen yıl %34 artışla 5,5 milyar TL eşiğini aştık ve bu yıl 7,2 milyar TL seviyesine ulaştık. Bu istikrarlı performans, hedeflerimizi her yıl daha da ileri taşımamız için bize güçlü bir güven veriyor” dedi.

Türkiye, Alüminyum Alaşımlı Ürün Pazarında Dünya Genelinde Büyük İlgi Görüyor

Cevher Grubu CEO’su Oğuz Özmen, otomotiv sektöründeki global eğilimleri değerlendirerek şunları söyledi: “Yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşan küresel otomotiv endüstrisi, elektrifikasyon, paylaşımlı mobilite, otonom sürüş teknolojileri, yazılım tanımlı araçlar (SDV) ve giderek daha da sıkılaşan emisyon standartları ile köklü bir dönüşümden geçiyor. Bu dönüşüm, çeliğe kıyasla çok daha hafif ve çevreci bir çözüm sunan alüminyum alaşımlı jantlar, aks komponentleri ve batarya taşıyıcıları gibi hafif alaşımlı parçaların stratejik önemini her geçen gün daha da artırıyor. Türk üreticiler; mühendislik yetkinlikleri, esnek üretim kabiliyetleri ve stratejik coğrafi konumlarıyla bu dönüşümde öne çıkıyor.

Cevher Grubu olarak, 1975 yılında Türkiye’nin ilk silindir kapağı, 1984 yılında ilk OEM alüminyum jantını üreterek başladığımız öncülük yolculuğunu bugün de aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Alüminyum döküm alanında dünyanın en önde gelen firmalarından Handtmann ile birlikte yenilikçi döküm teknolojileri ve ileri üretim süreçleri geliştiriyoruz. Proje ortağımızla birlikte geliştirdiğimiz ilk yenilikçi ürünümüzü 13-15 Ocak tarihleri arasında Avrupa ve dünyanın en prestijli döküm fuarlarından biri olan Euroguss’ta gururla tanıtacağız.

Bugün itibariyle Avrupa’ya ihraç edilen alüminyum jantların dörtte birinde ‘Cevher’ imzasının bulunuyor olması bizim yalnızca geçmiş başarılarımızın değil, aynı zamanda geleceğe dair güçlü vizyonumuzun da bir göstergesidir. Önümüzdeki dönemde hedefimiz; bu oranı sürdürülebilir bir şekilde daha da yukarı taşımak, alüminyum alaşımlı jant ihracatımıza yüksek katma değerli stratejik ürünler eklemek ve Türkiye’yi alüminyum döküm parçalarının Ar-Ge’si ve üretiminde küresel bir merkez haline getirmektir.”