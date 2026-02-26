İhracat ve İthalat Verileri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre:
-
Ocak ayında ihracat 20 milyar 315 milyon dolar ile yüzde 4 azaldı.
-
İthalat ise 28 milyar 695 milyon dolar ile yüzde 0,1 arttı.
Enerji ürünleri ve altın hariç:
-
İhracat yüzde 2 azalarak 19,1 milyar dolar oldu.
-
İthalat yüzde 5,3 artarak 21,9 milyar dolara ulaştı.
-
Böylece enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Sektörel Dağılım
-
İhracatta imalat sanayinin payı yüzde 92,7, tarım ve ormancılık yüzde 4,8, madencilik yüzde 1,8 oldu.
-
İthalatta ara mallarının payı yüzde 72,1, sermaye malları yüzde 14,3 ve tüketim malları yüzde 13,1 olarak kaydedildi.
Başlıca Ticaret Partnerleri
-
İhracatta ilk sırayı 1,78 milyar dolar ile Almanya aldı. Onu Birleşik Krallık (1,29 milyar $), ABD (1,22 milyar $), İtalya (1,05 milyar $) ve Irak (900 milyon $) izledi.
-
İthalatta Çin başı çekti: 4,28 milyar dolar. Ardından Rusya (3,08 milyar $), Almanya (1,87 milyar $), ABD (1,81 milyar $) ve İsviçre (1,27 milyar $) geldi.
Teknoloji ve İmalat
-
İmalat sanayi ürünlerinin ihracattaki payı yüzde 92,7, yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise yüzde 3,3 oldu.
-
İmalat sanayi ürünlerinin ithalattaki payı yüzde 78,2, yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.
Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Veriler
-
Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5,8, ithalat yüzde 3,7 azaldı.
-
Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ihracat yıllık bazda yüzde 1,5 azalırken, ithalat yüzde 3,4 arttı.