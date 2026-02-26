İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre:

  • Ocak ayında ihracat 20 milyar 315 milyon dolar ile yüzde 4 azaldı.

  • İthalat ise 28 milyar 695 milyon dolar ile yüzde 0,1 arttı.

Enerji ürünleri ve altın hariç:

  • İhracat yüzde 2 azalarak 19,1 milyar dolar oldu.

  • İthalat yüzde 5,3 artarak 21,9 milyar dolara ulaştı.

  • Böylece enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Sektörel Dağılım

  • İhracatta imalat sanayinin payı yüzde 92,7, tarım ve ormancılık yüzde 4,8, madencilik yüzde 1,8 oldu.

  • İthalatta ara mallarının payı yüzde 72,1, sermaye malları yüzde 14,3 ve tüketim malları yüzde 13,1 olarak kaydedildi.

Başlıca Ticaret Partnerleri

  • İhracatta ilk sırayı 1,78 milyar dolar ile Almanya aldı. Onu Birleşik Krallık (1,29 milyar $), ABD (1,22 milyar $), İtalya (1,05 milyar $) ve Irak (900 milyon $) izledi.

  • İthalatta Çin başı çekti: 4,28 milyar dolar. Ardından Rusya (3,08 milyar $), Almanya (1,87 milyar $), ABD (1,81 milyar $) ve İsviçre (1,27 milyar $) geldi.

Teknoloji ve İmalat

  • İmalat sanayi ürünlerinin ihracattaki payı yüzde 92,7, yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise yüzde 3,3 oldu.

  • İmalat sanayi ürünlerinin ithalattaki payı yüzde 78,2, yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.

Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Veriler