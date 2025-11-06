CMA CGM Grubunun bir iştiraki olan CEVA Logistics, bugün, önde gelen yerli lojistik firması Borusan Lojistik'in bağlı olduğu tüzel kişi Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji Şirketi'nin %100'ünü satın alarak Türkiye'deki varlığını daha da güçlendirdi. 383 milyon ABD doları tutarındaki işlem için, bugün gerçekleştirilen kapanış işleminden kısa bir süre önce tüm resmi onaylar alınmıştı.

Özel bir şirket olan Borusan Holding, Borusan Tedarik hisselerinin %69,47'sini satarken, geri kalan %30,53'lük kısım halka açık Borusan Yatırım'a aitti. Satın alma anlaşması ilk olarak 26 Nisan 2025 tarihinde kamuya açıklanmıştı. CEVA, Borusan Lojistik'in lojistik faaliyetlerinin yanı sıra, yurtdışındaki iştirakleri ve Türkiye'deki iştirakler eTA ve Bukoli'yi de yönetecektir. Daha önceden Borusan Lojistik markası altında faaliyet gösteren Borusan Liman faaliyetleri ise Borusan Holding'de kalıyor.

Satın alma sürecinin tamamlanmasıyla CEVA, Türkiye iç pazarında en büyük 3PL (üçüncü taraf lojistik hizmetleri) şirketi olma konumunu daha da sağlamlaştırmak için Borusan Lojistik'in entegrasyon ve marka dönüşüm sürecini başlatacaktır. Kontrat lojistiği alanında CEVA, şu anda ülkede yaklaşık 1.190.000 metrekare depo alanını yönetmektedir. Karayolu taşımacılığı açısından, bu birleşme yılda yaklaşık 1 milyon adet yurt içi FTL (tam yük) taşımacılığı anlamına gelirken, Borusan Lojistik'in LTL (parsiyel yük) faaliyetleri, Avrupa bağlantıları da dahil olmak üzere CEVA'nın mevcut ağını daha da güçlendirecektir. CEVA, Borusan Lojistik'in faaliyetleri sayesinde hem bitmiş araç lojistiği alanında hem de havayolu ve denizyolu taşımacılığında lider bir konuma sahip olacaktır.

CEVA Logistics CEO'su Mathieu Friedberg konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: “Türkiye ekonomisi ve yurtiçi lojistik pazarı dinamik bir yapıya sahip. Ülkenin Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa Koridoru kıyısındaki stratejik konumu ile birlikte değerlendirildiğinde, bu büyüme yeni ölçek ve kapsamdaki lojistik çözümlerimiz için çok yönlü bir fırsatlar yelpazesi sunuyor. Birleşen faaliyetlerimiz sayesinde Türkiye, CEVA'nın brüt gelir açısından üçüncü en büyük ülkesi konumuna geldi.”